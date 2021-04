Veerle uit ‘Blind Getrouwd’ over het kantelmoment: “Sindsdien nooit meer op mijn gemak bij Sven”

Het eerste koppel uit ‘Blind Getrouwd’ heeft vroegtijdig een einde gemaakt aan hun avontuur. Veerle maakte die beslissing in haar hoofd naar eigen zeggen al erg vroeg. “Ik ben toen helemaal geblokkeerd”, klinkt het.

Wat iedereen zag aankomen, is werkelijkheid geworden. Veerle Gyselings (56) en Sven Soetens (50) hebben een punt gezet achter hun ‘Blind Getrouwd’-experiment. Hoewel Sven zijn best deed om er toch nog iets van te maken, was het kalf al van in het begin verdronken.

Trouwfoto’s

Hét cruciale moment vond immers al plaats tijdens de fotoshoot. Daar liet Sven zich volledig gaan en nam hij Veerle iets te enthousiast vast. “Voor alle duidelijkheid, Sven heeft me nooit lastiggevallen. Maar tijdens die shoot voelde ik me door hem niet gerespecteerd in mijn grenzen. Daarom hield ik hem daarna wat op afstand, maar Sven begreep dat niet. Wellicht voelde hij zich afgewezen… Uiteindelijk waren het de trouwfoto’s die mijn beslissing ingeluid hebben. Toen ons werd gezegd dat we ’s avonds nog eens naar die foto’s zouden kijken, met expert Filip… Ik ben helemaal geblokkeerd. ’t Zou te veel pijnlijke gevoelens naar boven hebben gehaald”, vertelt Veerle in Dag Allemaal.

Veel tranen gevloeid

Tijdens de huwelijksreis probeerde Veerle zich nog open te stellen, maar tevergeefs. “Tijdens de huwelijksreis heb ik Sven gezegd dat we er nog iets leuks van zouden maken. Maar dan zag ik bij thuiskomst toch weer die enorm hoge verwachtingen bij hem, de manier waarop hij zich voor me uitsloofde. En daar voelde ik me niet op m’n gemak bij. Na de shoot voor de trouwfoto’s heb ik me trouwens nooit meer op m’n gemak gevoeld bij Sven. Ik ben blijven proberen, ben gevallen en terug opgestaan. Er zijn – weg van de camera’s – véél tranen gevloeid. Ik was teleurgesteld en wou Sven, en de kinderen die wij allebei hebben, heel graag een andere uitkomst bieden. Maar ’t ging niet meer”, klinkt het.

Onterechte kritiek

Sommige kijkers verwijten Veerle dat ze te weinig moeite heeft gedaan om er toch nog iets van te maken, maar die kritiek vindt ze onterecht. “Ik spreek dat tegen, ik heb wél lang gezocht naar een connectie. Ook al zat onze dynamiek van in ’t begin verkeerd, ik was wel degene die activiteiten voorstelde en een deel van m’n leven wou tonen aan Sven. Eens gaan fitnessen, wandelen met de hond. Maar zijn wereld kreeg ik nooit te zien”, zucht ze.

Nog steeds op zoek

Ondanks de tegenvallende ervaring in ‘Blind Getrouwd’ staat Veerle nog steeds open voor een relatie. “Ja, dat wel. Ik zou mijn pensioen over tien jaar toch wel willen delen met iemand die ik graag zie. Voorlopig heeft er zich nog niemand aangediend – ik heb ook m’n sociale media afgesloten, moet ik zeggen. Maar ik sta er zeker voor open. En ik wens Sven absoluut ook die ene droomvrouw toe, hij verdient dat”, besluit ze.