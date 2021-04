Sven uit ‘Blind Getrouwd’ over Veerle: “Daar had ik geen behoefte aan”

Voor Veerle en Sven zit het ‘Blind Getrouwd’-avontuur er al een tijdje op. In de laatste aflevering zien ze elkaar voor het eerst weer. Het belooft een spannend weerzien te worden.

Aanstaande zondag komen de vier koppels van ‘Blind Getrouwd’ samen op de plek waar het voor hen allemaal begon. Veerle (56) en Sven (50), die vervroegd uit het experiment stapten, kijken elkaar voor het eerst weer in de ogen sinds hun exit. “Na het allerlaatste gesprek, dus onze exit, hebben wij elkaar niet meer gezien of gehoord. Ik had er ook geen behoefte aan”, maakt Sven duidelijk.

Meer contact

Veerle hoopt toch om opnieuw contact met hem te hebben. “Jammer genoeg hebben we niet meer met elkaar kunnen praten. Ik denk dat dit mettertijd wel moet kunnen, van mijn kant zeker”, klinkt het.

We komen zondag ook te weten of Candice en Marijn, en Nathalie en Dennis getrouwd willen blijven. We kunnen al niet meer wachten!