Candice uit ‘Blind Getrouwd’ over beslissingsmoment: “Daar heb ik schrik voor”

Van twee koppels uit ‘Blind Getrouwd’ weten we nog niet of ze al dan niet getrouwd zullen blijven. Candice en Marijn lichten wel al een tipje van de sluier op.

We weten intussen al dat het over & out is tussen Veerle en Sven, en ook het sprookje tussen Hanne en Dave is uit. We zouden vermoeden dat de toekomst tussen Candice en Marijn er rooskleuriger uitziet, maar je weet maar nooit.

Goed geamuseerd

In een voorsmaakje voor de laatste aflevering vertelt de 31-jarige lerares uit Beveren dat ze toch wel wat stress heeft voor de toekomst. “Bij ons is het wel afscheid nemen van een leuke fase, want wij hebben ons eigenlijk heel goed geamuseerd. En dan is het wel moeilijk dat het gedaan is. Vanaf nu moeten we het op onszelf doen en ik heb daar toch een beetje schrik voor”, klinkt het.

Het voornaamste struikelblok tussen Candice en Marijn is de afstand tussen hun woonplaatsen. Een oplossing hebben ze nog niet gevonden, al zijn dat zorgen voor later. “Dat afscheid nemen in Temse was wel een beetje raar. Maar langs de andere kant ook niet. Omdat ik er een heel goed gevoel bij heb. Omdat ik denk, hoop dat het morgen positief gaat zijn”, vult Marijn aan.

Onduidelijkheid

Of Nathalie (33) en Dennis (34) een koppel blijven, valt moeilijk te voorspellen. Wel laat Nathalie weten dat de experten hen goed gematcht hebben. “Ik ben dankbaar voor het feit dat ik met Dennis ben gematcht. Dat is echt wel de persoon die mij heeft doen groeien. Zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van onze relatie. Ik denk dat dit heel anders had kunnen uitdraaien als dat met een andere persoon was geweest”, vertelt ze.

Dennis kan zelf niet goed inschatten wat de uitkomst zal worden. “Nathalie is in zekere zin mijn katapult. Ofwel schiet ze mij weg hoog in de lucht en dat zou extra positief zijn. Maar het kan ook zijn dat die katapult op een muur gericht is en dat ik vol tegen de muur vlieg”, klinkt het.

‘Blind Getrouwd’ is elke zondag om 19.55 uur te bekijken op VTM.