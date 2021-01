Bevestigd: niet-essentiële reizen naar buitenland verboden tot 1 maart

Het Overlegcomité heeft zoals verwacht beslist om een verbod voor niet-essentiële reizen naar het buitenland af te kondigen. Dat is bevestigd aan de redacties van VRT NWS en Het Laatste Nieuws. Het reisverbod gaat in vanaf 27 januari en is zeker tot 1 maart van kracht.

Het Overlegcomité met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen zit sinds 14 uur vandaag samen in het Egmontpaleis. Op de agenda stond naast het reisverbod ook een heropening van de contactberoepen. Om 19 uur is naar verwachting een persconferentie over de genomen maatregelen. Wel is intussen al bevestigd dat het verbod voor niet-essentiële reizen naar het buitenland, dat al even in de lucht hing, er wel degelijk komt.

Hoe het verbod exact is geregeld, is wel nog niet duidelijk. Wat ‘essentieel’ en ‘niet-essentieel’ inhoudt, valt niet eenvoudig te bepalen. De gewesten moeten daarin overeenstemmen. Grensarbeid en levering van goederen moet bovendien nog steeds mogelijk kunnen zijn.

Krokusvakantie

De stemmen voor het verbod klonken in de loop van de week steeds luider. “Het is niet uit te leggen dat je enorme inspanningen vraagt aan de bevolking in eigen land, maar toch toestaat dat mensen naar het buitenland trekken en zo gevaarlijke mutaties mee naar huis nemen”, luidde het in de Wetstraat.

Met een verbod op essentiële reizen willen de excellenties verhinderen dat nieuwe varianten van het coronavirus, met name de Britse en Zuid-Afrikaanse, die een stuk besmettelijker zijn, ons land binnenkomen. Met de krokusvakantie in aantocht, is de overheid bang dat die nog meer voet aan grond krijgen in ons land.