Herman Goossens slaat alarm over toename Britse variant: “Grote dreiging derde golf”

Herman Goossens, hoogleraar medische microbiologie aan de UAntwerpen, heeft op Twitter aan de alarmbel getrokken over een “zeer zorgwekkende” toename van de Britse variant van het coronavirus in ons land. Volgens Goossens is de dreiging voor een derde golf nu echt groot.

“Zeer zorgwekkende toename Britse variant (B117)”, schrijft Goossens op Twitter bij een illustrerende grafiek. Het eerste geval van de Britse variant ontdekte hij in zijn labo op 23 december, klinkt het. “Daarna volgde er een zeer snelle toename.” De microbioloog zegt vooral bezorgd te zijn over de toename bovenop de bestaande coronavarianten. Volgens hem is de dreiging voor een derde golf groot.

1/ Zeer zorgwekkende toename Britse variant (B117). Eerste geval van S-gen drop-out #B117 ontdekt in mijn labo op 23 dec. Daarna zeer snelle toename. Vooral bezorgd over toename BOVENOP bestaande #COVID19 varianten. Betekent grote dreiging voor 3de golf. VOLG MAATREGELEN REGERING pic.twitter.com/WjOrnXGlQd — Herman GOOSSENS (@ProfHGoossens) January 22, 2021

“Het is pas begonnen”

Goossens vraagt daarom om de maatregelen van de regering te volgen, maar wil daarnaast focussen op uitgebreid testen, contactopsporing en isolatie bij gevallen van de Britse variant. “In Engeland verspreidde deze nieuwe variant zich in oktober-november, maar men had het niet door. Bij ons is het pas begonnen”, schrijft hij.

“We hebben een uniek netwerk van acht academische labo’s die heel snel mutaties kunnen opsporen”, klinkt het hoopvol. Maar dan moet er wel nú iets ondernomen worden. “Er is een zeer kleine window of opportunity. Actie nu!”