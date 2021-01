Niet op reis, wel terug naar de kapper? Dit ligt op tafel van het Overlegcomité

De beslissing over een reisverbod staat centraal in het Overlegcomité van deze namiddag. Voor de contactberoepen en horeca verschijnt er mogelijk wat licht aan het einde van de tunnel. Van overige versoepelingen lijkt, hoewel de cijfers licht dalen, voorlopig geen sprake.

Het Overlegcomité met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen zit vandaag opnieuw samen om 14 uur in het Egmontpaleis. Centraal staat de vraag of er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland. De stemmen daarvoor klonken in de loop van de week steeds luider. “Het is niet uit te leggen dat je enorme inspanningen vraagt aan de bevolking in eigen land, maar toch toestaat dat mensen naar het buitenland trekken en zo gevaarlijke mutaties mee naar huis nemen”, luidt het in de Wetstraat.

Het gaat voor alle duidelijkheid wel om een verbod op niet-essentiële reizen: de grenzen gaan dus niet volledig op slot. Concreet zou er geen probleem moeten zijn voor wie in het buitenland werkt of naar school gaat, hulpbehoevende familie over de grens heeft wonen of goederen moet leveren. De exacte bepalingen over wat ‘essentieel’ en ‘niet-essentieel’ is zouden naar verluidt in een lijst worden gebundeld.

Steunmaatregelen

Het blijft natuurlijk wel de vraag hoe het reisverbod gecontroleerd zal worden. Aan elke grensovergang een agent zetten is geen optie. Hoogstwaarschijnlijk zal de politie dus zogenaamde flitscontroles doen, schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens regeringsbronnen zal een reisverbod overigens de discussie op verstrengde quarantaineregels overbodig maken. Begin deze week was er sprake om de voorwaarde voor een verplichte test en quarantaine te verstrengen van 48 uur naar 16 uur in het buitenland. Om de klap voor de reissector op te vangen, zouden vandaag ook nieuwe steunmaatregelen voor de getroffen sector op de agenda staan.

Naar de kapper in februari?

We moeten het al maanden zonder versoepelingen doen, en de magische ‘versoepeldrempel’ van 800 besmettingen per dag lijkt nog veraf. Toch willen de regeringen mogelijk wat perspectief bieden. “Je kan onmogelijk tegen de mensen blijven zeggen dat ze zich moeten gedragen, maar nooit iets aan de maatregelen veranderen. Nu de cijfers goed zijn, moeten versoepelingen in bepaalde sectoren mogelijk zijn”, zegt een insider.

Het zijn dan de contactberoepen zoals de kappers, die gisteren al pleitten voor een snelle heropening, die eerst in lijn staan. Volgens onder meer Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is een heropening midden februari realistisch, zij het met strikte voorwaarden en áls de coronabesmettingen niet opnieuw de lucht inschieten. Ook voor de cafés en restaurants verschijnt er mogelijk licht aan de horizon, al zal het voorstel van Horeca Vlaanderen om te heropenen op 1 maart hoogstwaarschijnlijk te optimistisch zijn.

Ten slotte ligt ook de afkoelingsperiode in het onderwijs voor de krokusvakantie op tafel. De beslissing om in Vlaanderen de secundaire scholen al een week voor de krokusvakantie te sluiten zal wellicht zonder veel problemen worden doorgevoerd.