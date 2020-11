‘Temptation’-Romée beantwoordt vraag over Zach die iedereen wil weten (foto)

‘Temptation’-verleidster Romée kreeg onlangs de vraag of ze nog contact heeft met Zach. Ze antwoordde daar heel eerlijk op.

Wie de meest recente editie van ‘Temptation Island’ gezien heeft, zag hoe Zach bezweek voor de charmes van verleidster Romée, tot groot verdriet van zijn vriendin Simone. Dat leidde uiteindelijk tot een breuk tussen hem en Simone, en ook Romée maakte duidelijk dat ze geen relatie met hem wou.

Nog altijd contact

Niet veel later begon Zach een relatie met Noemi Zadra uit Haarlem en tot op de dag van vandaag zijn de twee een stel. Blijft de vraag of Zach nog contact heeft met Romée, en daar liet de 22-jarige verleidster geen twijfel over bestaan op Instagram. “Deze vraag krijg ik echt honderd keer per dag, dus nu even voor alle duidelijkheid. Ja, Zach en ik spreken elkaar en dollen gewoon heen. We zijn gewoon vrienden en ik kom ook goed overeen met Noemi voordat dit de volgende vraag wordt”, klinkt het.