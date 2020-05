VIDEO. ‘Temptation’-Zach duikt in bed met verleidster Romee

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is Zach helemaal bezweken voor verleidster Romee. De twee beleefden een stomend avontuurtje in bed.

Nadat eerder Arda zijn vriendin Elke bedroog met Eline, was het wachten tot Zach zou zwichten voor Romee. Er zat immers al een tijdje seksuele spanning tussen de twee en voor Zach is zijn relatie met Simone in zijn hoofd al voorbij. “Bas heeft ervoor gezorgd dat de ware Simone naar boven kwam. Een meid die liever slecht over me praat en me in twijfel trekt. Een meid die een tekort aan respect voor haar partner heeft”, vertelde hij voor de camera.

Einde relatie

Nu vroeg Zach aan Romee of hij haar kon praten… In bed. Van praten was echter weinig sprake. De twee gingen all the way. “Sorry, voor mij is mijn relatie toch over”, was zijn korte nabeschouwing.