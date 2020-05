VIDEO. ‘Temptation’-Arda laat zich volledig gaan op laatste avond: “Hij heeft geen rem meer”

Het gaat er heftig aan toe op ‘Temptation Island’. Arda is Elke duidelijk helemaal vergeten en gedraagt zich als een ongeleid projectiel.

Het einde van ‘Temptation Island’ is nabij. Nadat Arda zijn Elke bedroog met verleidster Eline en ook die laatste duidelijk maakte dat een relatie er niet in zit voor haar, is het hek volledig van de dam. Hij scheurt erop los met haast elke verleidster. “Ik heb het idee dat Arda in een auto zit en een berg af rijdt, maar geen remmen heeft. Hij heeft geen idee waar hij tot stilstand komt. Hij weet niet waar hij staat. Hij heeft het idee dat hij met lege handen binnenkomt. Hij wil zich amuseren en nog even lol hebben”, vertelt Zack voor de camera.

“Dit kan niet”

Meanwhile op het vrouwenresort denkt Elke het hare ervan. “Arda, ik hoop dat je superhard beseft wat je hebt achtergelaten. Ik zie je nog altijd supergraag. Ik hou nog heel veel van je. Maar ik denk dat je zelf wel weet dat dit niet kan”, klinkt het.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.