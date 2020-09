‘Temptation’-Romée ziet er plots helemaal anders uit: “Ik heb weer iets gedaan” (foto)

‘Temptation’-verleidster Romée heeft haar haren laten kleuren in het roos. Dat is een heel ander zicht dan haar blonde coupe zoals we haar kenden.

Romée was een van de verleidsters in de meest recente editie van ‘Temptation Island’. Zij dook meermaals met Zach in bed, wat meteen het einde betekende van zijn relatie met Simone.

Enthousiaste reacties

De 22-jarige Nederlandse schoonheid ruilde enkele dagen geleden haar blonde coupe in voor een roos kapsel. “Ik heb weer iets gedaan”, knipoogt ze bij enkele foto’s ervan. Haar volgers zijn in ieder geval laaiend enthousiast over haar metamorfose. “Zo mooi”, “Wauw, zo gaaf, meid”, en “Jou staat alles”, klinkt het onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.