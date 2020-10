Eva Daeleman bevallen van eerste kindje: “We zijn zo verliefd” (foto)

De voormalige radiopresentatrice Eva Daeleman is voor het eerst mama geworden. Ze beviel van een dochtertje.

Eva Daeleman (30) en haar man Stijn Heymans zijn twee weken geleden de trotse ouders geworden van een dochtertje, Moon. Dat kondigde ze vandaag aan op Instagram. “Allemachtig, wat is ze prachtig – Moon (met lange oo) Heymans. Wij zijn zo verliefd. Op elkaar en op haar. Ons lief meisje zet al twee weken onze wereld op z’n kop. En wat is ze heerlijk. Geboorte geven doe je niet alleen. Zo dankbaar voor het geweldige team van AZ Damiaan, onze gynaecologe, de liefste vroedvrouwen, poetsdames, kraamhulp, onze doula’s en uiteraard mijn man. Wat hou ik van je”, klinkt het.

Miskraam

Eerder kreeg Eva een miskraam te verwerken. In een podcast praatte ze daar erg openhartig over. “Wij kregen een miskraam net vóór we twaalf weken ver waren. Ze zeggen weleens dat je dan eigenlijk niet zwanger bent geweest, maar het waren toch drie pittige maanden waarin heel veel gebeurt. Op het moment dat zoiets gebeurt, voel je je heel verdrietig. Er zit zo’n onzichtbaar ding in je buik waar je al maanden verliefd op bent en plots valt dat weg, ook al is het er nog niet. Dat is een groot gemis. Ik voelde mij ook gefaald in mijn vrouw-zijn, zelfs al heeft dat er niks mee te maken”, vertelde ze in januari.