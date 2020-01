Eva Daeleman over recente miskraam: “Voelde me ontzettend eenzaam”

De 29-jarige Eva Daeleman heeft in haar eigen podcast openhartig over haar miskraam gepraat. Weloverwogen. “Want mensen babbelen hier véél te weinig over”, stelt Eva in Dag Allemaal.

“Ik heb getwijfeld om met dit nieuws naar buiten te komen”, laat ze weten. “Ik was al het meisje van de burn-out en het meisje dat masturbeert, nu word ik misschien ook nog eens de vrouw van de miskraam. Maar ik vind het belangrijk om dit verhaal te vertellen, voor mezelf maar ook voor alle vrouwen en mannen. Mensen babbelen hier veel te weinig over”, lezen we in Dag Allemaal.

“Gefaald in mijn vrouw-zijn”

“Wij kregen een miskraam net vóór we twaalf weken ver waren. Ze zeggen weleens dat je dan eigenlijk niet zwanger bent geweest, maar het waren toch drie pittige maanden waarin heel veel gebeurt”, aldus Eva.

“Op het moment dat zoiets gebeurt, voel je je heel verdrietig. Er zit zo’n onzichtbaar ding in je buik waar je al maanden verliefd op bent en plots valt dat weg, ook al is het er nog niet. Dat is een groot gemis. Ik voelde mij ook gefaald in mijn vrouw-zijn, zelfs al heeft dat er niks mee te maken”, laat Eva weten.

“Oké om te huilen”

“Sommige mensen stuurden een bericht: ‘Wij weten niet wat te zeggen, maar wij denken aan jullie.’ Dat is al genoeg. Het is tijd om de grote gevoelens – boosheid en verdriet – te normaliseren. Want iedereen heeft verdriet, en het is oké om te huilen”, rondt Daeleman af.