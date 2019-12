Eva Daeleman deelt bewust slechte foto van zichzelf om iets duidelijk te maken

De voormalige radiopresentatrice Eva Daeleman heeft een, naar eigen zeggen, “lelijke” foto van zichzelf gedeeld om een realistisch beeld weer te geven op sociale media. Te perfecte en niet realistische foto’s kunnen mensen immers onzeker maken.

Op Instagram worden erg mooie kiekjes gedeeld, maar vaak worden foto’s bewerkt of wordt het beste exemplaar uit een resem minder geslaagde foto’s geselecteerd. Het gevolg is dat hun volgers op den duur geloven dat perfectie de standaard is, en worden ze onzeker als ze van zichzelf vinden dat hun foto’s niet even perfect zijn.

Echte mensen

Eva Daeleman wil dat ‘probleem’ counteren en deelde daarom een foto waarvan ze zelf vindt dat ze er niet perfect op staat. “Ik vind deze foto echt verschrikkelijk. Net daarom deel ik ‘m: ziehier mijn slechte kant, mijn haakneus, mijn schminkloze gezicht, en dat schoon vakantievlechtje dat ik weken heb behouden. Dit soort foto’s doen het niet goed want: teveel kleren en anti-glamour. Maar bon, so be it. Ik geloof dat we zelf invloed hebben op hoe Facebook, Instagram en andere sociale media onze beeldvorming sturen en ons bijgevolg rotonzeker laten voelen. Het kan ook een platform zijn met echte mensen, echte verhalen en echte neuzen”, schrijft de 29-jarige gewezen radiostem erbij.

“Niets zo saai als perfectie”

Haar volgers reageren erg positief op haar bericht. “Je bent je authentieke zelf en dat is superknap! Bedankt om te delen en ons allemaal meer bewust te maken hierover”, “Er is niks zo saai als perfectie. Echtheid boven alles” en “Hoe schoon is deze foto! Gewoon puur! De max. Ik hou van deze plaatjes. Meer van dit bij iedereen. Hoera”, klinkt het onder meer.