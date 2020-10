‘The Masked Singer’-fans twijfelen niet meer over Suikerspin: “Nu is het helemaal duidelijk!”

Fans van het VTM-programma ‘The Masked Singer’ proberen al wekenlang de identiteit van Suikerspin te achterhalen. Niet makkelijk, maar na de aflevering van vrijdag is er heel wat duidelijk geworden.

In de vijfde aflevering van ‘The Masked Singer’ werd Zeemeermin ontmaskerd. Onze voorspelling bleek te kloppen: ex-K3’tje Kathleen Aerts zat inderdaad in het sprookjesachtige kostuum.

Plots veel nuttige tips

Een van de moeilijkste typetjes is Suikerspin. Er passeerden op sociale media al heel wat namen de revue, zoals Ianthe Tavernier, Olga Leyers en Kat Kerkhofs. Uit de tips van de afgelopen weken werden we niet veel wijzer, maar in de aflevering van vrijdag klopte het plaatje plots helemaal en nu vermoeden heel wat twitteraars dat Nora Gharib achter al die zoetigheid vertoeft.

Sterartiest

Nora raakte in 2015 bekend als finaliste in de zangwedstrijd ‘K3 Zoekt K3′. Ze won de wedstrijd echter niet, iets waar Suikerspin’s tip “Die triomf werd me afgesnoept” naar kan verwijzen. Een andere tip was: “Ik ben een echte sterartiest”. Nora heeft nooit deelgenomen aan dat muziekprogramma, maar ze verzorgde er wel de randanimatie van als reporter.

Oudste van vier zussen

Nog niet overtuigd? Wel, een van haar tips was: “De laatste tijd zit ik op een roze wolk”. Toeval of niet: de 27-jarige ‘Patser’-actrice beviel in juni van haar eerste kindje, een dochtertje. En als leugen zei Suikerspin: “In mijn familie zijn mannen in de meerderheid”. Nora is de oudste van vier zussen, dus daarmee lijkt de cirkel helemaal rond te zijn.

Sterartiest—> Nora Gharib deed bij steracteur sterartiest de social media en de vlogs Roze wolk—> net een kind gekregen

Mooie kansen gekregen—> K3 zoekt K3, één,… Triomf—> niet gewonnen bij K3 zoekt K3 #Vtmthemaskedsinger #themaskedsingervtm #TheMaskedSinger — iana_roelen (@RoelenIana) October 16, 2020

suikerspin is nu wel echt duidelijk nora door die tips #vtmthemaskedsinger #themaskedsingervtm — emma (@esc_obsessed) October 16, 2020

Nora gharib

*is net mama geworden

*heeft alleen maar zussen

*vlogt en is actief op insta

*meegedaan met k3zoektK3

*zelfde high kick zoals in patser in het filmpje

*veel kansen gekregen= liefde voor de muziek,patser en nog series

En zo kan ik blijven doorgaan hahha — Mina El Khayari (@xmxelk) October 16, 2020