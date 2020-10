‘The Masked Singer’-fans zijn nu helemaal zeker: DIT is de Koningin!

Wie ‘The Masked Singer’ volgt, wil absoluut weten wie achter de maskers schuilt, maar dan vooral dat van de Koningin. Zij valt op met haar adembenemende stem. Heel wat fans lijken nu zeker te zijn van haar identiteit.

Met 1,3 miljoen kijkers is het VTM-programma ‘The Masked Singer’ een schot in de roos. We zijn nu drie afleveringen ver en mensen zijn uiteraard razend benieuwd naar wie er achter alle maskers zit. Vooral de Koningin brengt de gemoederen in beweging omwille van haar prachtstem.

Kerstavond

Fans vermoeden dan ook dat het om een zangeres gaat. De naam die op Twitter voornamelijk passeert is die van Sandra Kim. Eerst en vooral heeft de Koningin een Franse ‘r’, net als Sandra. Bovendien was een van de tips: “Kerstavond is voor mij elk jaar een extra speciaal moment”. Wil het toch wel lukken zeker dat Sandra Kim op 24 december 2001 in het huwelijksbootje stapte met haar huidige echtgenoot Jurgen.

Vergiftigd geschenk

Daarnaast verklapte ze dat haar “Koninklijke leven soms een vergiftigd geschenk bleek”. Ook dat is toepasselijk voor Sandra Kim, want ze vertelde enkele jaren geleden dat haar winst op het Eurovisiesongfestival als 13-jarig meisje een “vergiftigd geschenk” was omdat ze destijds heel Europa rondreisde om ‘J’aime la vie’ te promoten en daardoor haar jeugd werd ontnomen.

Zwijn

Tot slot zei ze in de meest recente aflevering het volgende: “Mijn vader is geen koning, maar een zwijn”. De papa van Sandra Kim is afkomstig van Torrebruna, een plaats in de regio Abruzzen. Die naam is afgeleid van ‘Aprutium’, wat letterlijk ‘Land van de zwijnen’ betekent.

Benieuwd of de fans gelijk krijgen!

99% zeker dat koningin Sandra Kim is. Mijn theorie = mijn vader is een zwijn. Sandra heeft Italiaanse roots, haar vader is afkomstig van Torrebruna, gelegen in de regio Abruzzen. Die naam is afgeleid van Aprutium, wat letterlijk betekent ‘land van zwijnen’ #Vtmthemaskedsinger — Lien Mylle (@LienMylle) October 2, 2020

Koningin = Sandra Kim. Vond net dit. VERGIFTIGD GESCHENK (1 van de tips) #Vtmthemaskedsinger pic.twitter.com/uyK1FGoo9F — Evelien (@Evelien_DeMaere) October 2, 2020