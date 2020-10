Door deze tip weten ‘The Masked Singer’-fans nu ZEKER wie Zeemeermin is

Heel wat kijkers zijn ervan overtuigd dat ze weten wie er achter Zeemeermin schuilt. Een tip uit de aflevering van vrijdag nam immers alle twijfel weg.

Vorige week maandag gaven we mee dat heel wat ‘The Masked Singer’-fans de identiteit van Koningin menen te kennen. Na de aflevering van vorige vrijdag mag ook Zeemeermin afgevinkt worden. Er waren al enkele vermoedens, maar één bepaalde tip gaf wel heel veel prijs.

Postcode en datum

Fans denken immers dat ex-K3’tje Kathleen Aerts in de huid van Zeemeermin gekropen is. De doorslaggevende tip? Wel, in een filmpje zagen we Zeemeermin het cijfer ‘9323’ opschrijven. “Dit is het beste hoofdstuk van mijn leven waarvoor ik nogal ver ben afgedreven”, vertelde ze erbij. Laat 9323 nu toevallig de postcode zijn van de Zuid-Afrikaanse stad Bloemfontein. Kathleen Aerts woont sinds 2015 met haar gezin in Zuid-Afrika. Maar daar blijft het niet bij: 9323 kan ook een datum weergeven: 23 maart 2009. En wat gebeurde er op die dag? Toen maakte Kathleen bekend dat ze het na tien jaar voor bekeken hield bij K3.

Parel

In hetzelfde filmpje zagen we trouwens ook een parel. Een belangrijk detail, want Kathleen woont in de Zuid-Afrikaanse stad Paarl. Vorige week deelde ze overigens een foto op Instagram met de hashtag #verborgenparel.

Museum

Twijfel je nog? Een van haar tips was: “Ik was al te bewonderen in een museum”. Jawel, een wassen beeld van Kathleen heeft een tijdje in het museum Madame Tussauds in Amsterdam gestaan. In 2009 werd ze daar echter weggehaald omdat ze in dat jaar stopte met K3.

Nu is het overduidelijk he! Kathleen Aerts is Zeemeermin. Heb opzoekingswerk gedaan en 9323 kan twee dingen zijn:

– Kathleen kondigde op 23 maart 2009 aan dat ze stopt met K3

OF

9323 is de postcode van een stad in Zuid-Afrika (Bloemfontein) #vtmthemaskedsinger — Daphne 🌦 (@smalltalk_niall) October 9, 2020

Het zou niet de eerste keer zijn dat Kathleen de rol van zeemeermin opneemt… #vtmthemaskedsinger #themaskedsingervtm pic.twitter.com/1VjeKCaWV1 — Ann-Sophie. 🇧🇪 (@mapsofstars) October 2, 2020