Steven Van Gucht: “Winter wordt heel zwaar, maar daarna wordt het alleen maar beter”

Het ganse land hoopt dat we volgende zomer opnieuw min of meer normaal kunnen leven, maar hoe realistisch is dat? Viroloog Steven Van Gucht geeft een duidelijk antwoord op die vraag.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen swingt met meer dan 10.000 gevallen per dag nog steeds de pan uit. Hopelijk zorgen de verstrengde maatregelen voor een tegenreactie, maar aangezien het de komende maanden kouder wordt en we dus meer binnen gaan zitten, wordt dat niet zo eenvoudig.

Eerste vaccinaties in het voorjaar

Laat ons dan vooruitkijken naar volgende zomer. Met het vaccin voor de deur én het warme weer zou een min of meer normale zomer op papier haalbaar moeten zijn. Viroloog Steven Van Gucht is daarover tevens lichtjes optimistisch, op voorwaarde dat er zich geen vertragingen voordoen bij de ontwikkeling van het coronavaccin. “Momenteel lopen er verschillende grote fase 3-studies met verschillende vaccinkandidaten. We verwachten de komende maanden de eerste resultaten daarvan binnen te krijgen. Als alles goed gaat, dan wordt in België voorzien dat de eerste vaccinatiecampagnes zullen kunnen starten in het vroege voorjaar, ergens tussen maart en juni. In eerste instantie zullen de mensen met het hoogste risico gevaccineerd worden en mensen die werkzaam zijn in de gezondheidssector.”

Overgangsperiode

“Op dat moment zitten we in het voorjaar en is de zomer in aantocht. Dat zal de zaak ook vergemakkelijken voor ons. We weten dat we meer buiten gaan leven. De druk van het virus zal dus een heel pak verminderen, enerzijds omdat we kunnen beginnen vaccineren, anderzijds door de komst van de zomer. Het zal waarschijnlijk een overgangsperiode worden. Het vaccin gaat niet plots alles goedmaken. We gaan niet plots alle maatregelen kunnen laten vallen. Er zal een bepaalde transitie nodig zijn, maar het zal wel makkelijker worden, dat is duidelijk. Alles wijst erop dat de komende winter de moeilijkste periode zal zijn en daar gaan we moeten doorbijten. Nadien kan het alleen maar beter worden”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.