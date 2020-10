Zorgt het dragen van een mondmasker voor minder ernstige vorm van corona?

Tijdens de persconferentie van Sciensano werd gevraagd of het dragen van een mondmasker helpt bij het ontwikkelen van minder ernstige vormen van de ziekte. Viroloog Steven Van Gucht weet dat dat onderzocht wordt, maar dat er momenteel (nog) geen bewijs van is.

Het dragen van een mondmasker is cruciaal in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Er is al bewezen dat het dragen zowel de ander als – in mindere mate – jezelf kan beschermen tegen de ziekte.

Speculatie

Er wordt hier en daar beweerd dat een mondmasker er zelfs voor kan zorgen dat, wanneer je alsnog besmet raakt, je een minder zware vorm van het coronavirus oploopt. Viroloog Steven Van Gucht hamert erop dat dat (nog) niet bewezen is. “Dat zijn speculaties die rondgaan op het internet en geopperd worden door bepaalde wetenschappers, maar daar is geen goed wetenschappelijk bewijs voor. We weten dat een mondmasker kan verhinderen dat we besmet worden. Dus dat de dosis waaraan we blootgesteld worden onvoldoende hoog is zodanig dat het virus niet kan aanslaan. Het krijgt geen grip, we hebben geen infectie en ook geen immuniteit.”

Onderwerp van debat

“Het is een zeer grote vraag of dat, wanneer het virus wél kan aanslaan, de dosis van het virus ook een effect heeft op de ernst van de ziekte. Een beetje virus: mildere ziekte; veel virus: ernstigere ziekte. Dat is helemaal niet zeker en niet bewezen. Er zijn theorieën die zeggen dat je door een mondmasker ook wel kan besmet worden met het virus, maar dat de dosis altijd lager zal zijn en dat je daardoor een mildere vorm van de infectie krijgt. Wel, dat is niet, niet, niet bewezen. Er is nog heel veel debat over in de wetenschappelijke wereld of dat al dan niet kan.