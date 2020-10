Mensen met DEZE bloedgroep hebben minder kans om het coronavirus op te lopen

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met bloedgroep O minder risico lopen om besmet te raken met het coronavirus. Bovendien hebben dergelijke mensen tevens minder kans om, mochten ze toch besmet raken, zwaar ziek te worden.

De resultaten komen voort uit twee onafhankelijke onderzoeken, eentje in Denemarken en eentje in Canada. Het Deense onderzoek analyseerde de data van meer dan 473.000 mensen die getest werden op het coronavirus. Mensen met bloedgroep O testten minder vaak positief dan mensen met bloedgroep A, B en AB, zo lezen we in Daily Mirror. In België komen de bloedgroepen O+ (38%) en A+ (34%) het vaakst voor. Zeldzamer zijn B+ (8,5%) en AB+ (4%). Bloed zonder resusfactor komt veel minder frequent voor: O- (7%), A- (6%), B- (1,5%) en AB- (1%).

Langer op intensieve zorgen

In de Canadese studie werden 95 kritieke coronapatiënten geanalyseerd. Daaruit bleek dat mensen met bloedgroep A en AB meer kans hebben om zwaardere symptomen te vertonen dan mensen met bloedgroep O of B. De eerste twee categorieën moesten vaker beademd worden en vertoonden vaker longletsels als gevolg van het virus. Mensen met bloedgroep A en AB moesten niet opvallend langer in het ziekenhuis blijven, maar verbleven gemiddeld wel langer op intensieve zorgen.