Horeca dicht, avondklok en slechts 1 nauw contact: DIT zijn alle verstrengde maatregelen

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land heeft vanmiddag samengezeten over de verdere aanpak van de coronapandemie. Er werden zoals verwacht een aantal verstrengde maatregelen aangekondigd. Ze gaan in vanaf maandag.

De coronacijfers in ons land doen het met gemiddeld 6.000 nieuwe besmettingen per dag verschrikkelijk slecht en dus moet er actie ondernomen worden. Vanmiddag hebben de verschillende regeringen van ons land de koppen bij elkaar gestoken.

Allerhoogste alarmfase

Premier Alexander De Croo bedankt iedereen om de vorige maatregelen op te volgen, maar benadrukt dat er nog strengere maatregelen nodig zijn om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. “We hebben gezien dat veel mensen zich aan de regels gehouden hebben. Dat vraagt zeer veel inspanning. Ik zou iedereen willen bedanken voor die inspanningen, want allemaal samen gaan we door deze moeilijke periode. Maar we hebben ook gezien dat de verspreiding van het virus blijft versnellen, zelfs verdubbelen, ondanks de verstrengde maatregelen van de vorige week.”

“Ons land zit in de allerhoogste alarmfase: niveau vier. De cijfers liggen bijna twee keer zo hoog als in maart en april, en ik denk dat die cijfers de komende dagen gaan blijven stijgen. Vandaag hebben we 1 opdracht: de cijfers naar beneden krijgen. Daarom is het nodig om bijkomende maatregelen te nemen. Dit virus raakt ons allemaal, maar vooral de zwaksten. En daarom moeten we deze maatregelen nemen. Velen zullen ze als onrechtvaardig aanvoelen. De komende weken gaan zeer moeilijk worden, maar als we erger willen voorkomen, moeten we nu actie nemen. We moeten nu eventjes achteruit om daarna allemaal samen een stap vooruit te zetten”, klinkt het.

Horeca dicht voor een maand

Alle cafés en restaurants moeten een maand lang de deuren sluiten. Tot nu toe mochten cafés openblijven tot 23 uur en restaurants tot 1 uur. In cafés mocht je nog met maximaal 4 mensen aan tafel zitten, in restaurants met 10. Na 14 dagen wordt de situatie geëvalueerd. Er komt tevens een omvangrijk steunpakket om de horeca te steunen. “Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verdubbeld. We verlengen ook de bestaande steunmaatregelen zoals uitstel van betalingen en er komt een tijdelijke kwijtschelding van de rsz-bijdrage”, legt De Croo uit.

Koffietafels mogen doorgaan, maar met maximaal 40 mensen. Afhalen van maaltijden bij restaurants blijft mogelijk, maar tot 22 uur. Nachtwinkels moeten dicht om 22 uur. Er komt tevens een verbod op het verkopen van alcohol na 20 uur. Ook dit wordt geëvalueerd na twee weken.

Markten mogen openblijven, kleine kermissen ook, maar kerstmarkten en winterdorpen mogen niet doorgaan.

Nauwe contacten beperkt tot één persoon buiten gezin

Tot nu toe mocht je met drie personen naast je gezin een nauw contact hebben. Vanaf maandag mag dat nog met slechts 1 iemand. Bezoek thuis ontvangen is nog toegelaten, maar maximaal 4 dezelfde personen per twee weken met respect voor de afstandsregels. Na die twee weken mag je 4 andere mensen uitnodigen.

Avondklok

Er wordt, net zoals twee maanden geleden in Antwerpen, een avondklok ingevoerd over het hele land. Die gaat in vanaf middernacht tot vijf uur ’s ochtends. Enkel noodzakelijke verplaatsingen, zoals naar de dokter gaan of werken, worden nog toegelaten. “We doen dat om te vermijden dat mensen feestjes houden”, verduidelijkt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Telewerk de regel

Thuiswerk wordt niet verplicht, maar wel de regel. Zolang het de werking van het bedrijf niet in gedrang brengt, moet er dus thuisgewerkt worden. Waar dat niet kan, moet alles in het werk gesteld worden zodat het in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren.

Event- en sportsector

Deze week wordt er samengezeten om de protocollen te herbekijken. Voor events waar geen protocollen gelden, wordt de aanwezigheid beperkt tot maximaal 40 mensen. Die regel gaat onmiddellijk in.