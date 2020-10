Proefpersonen coronavaccin waarschuwen voor bijwerkingen: “Dit is echt niet voor doetjes”

Sommige mensen die het coronavaccin aan het uittesten zijn, klagen over vervelende bijwerkingen. Vooral de dag waarop ze het toegediend kregen, zagen ze enorm af. Toch weegt die pijn volgens hen niet op tegen de voordelen van het vaccin.

Ons land wacht in spanning af op een werkend vaccin tegen het coronavirus. Dat wordt momenteel ontwikkeld door het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford en zou rond maart 2021 klaar kunnen zijn.

Ook in de Verenigde Staten werken verschillende bedrijven zoals Moderna en Pfizer aan een doeltreffend vaccin. Sommige proefpersonen ervaarden echter onaangename bijwerkingen zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid. Meestal waren die de volgende dag wel verdwenen, maar toch schrokken ze van de impact.

Migraineaanval

Een vrouwelijke proefpersoon van het Moderna-onderzoek vertelde aan CNBC dat ze zwaar afgezien heeft van het vaccin, vooral van de tweede injectie. “De eerste dosis is niet erg, maar bij de tweede geraak je een dag niet uit je bed. Koorts had ik niet, maar wel een zware migraineaanval waardoor ik uitgeput was en me nergens op kon focussen. De volgende dag voelde ik me beter nadat ik een pijnstiller had genomen. Als dit vaccin blijkt te werken, dan zullen mensen op hun tanden mogen bijten. Ondanks de pijn ben ik van mening dat de bijwerkingen minder erg zijn dan het risico om het virus op te lopen”, aldus de vijftiger.

Een andere deelnemer, een twintiger, zei dat hij vlak na de toediening van het vaccin hoge koorts kreeg. “Ik twijfelde of ik naar het ziekenhuis moest of niet, want 40 graden koorts is behoorlijk hoog. Maar voor de rest viel het mee”, klinkt het.

Hoofdpijn en kortademigheid

Een 44-jarige man uit Utah, Luke Hutchison, voelde zich na de eerste injectie enkele dagen niet zo goed, maar vooral zijn tweede shot enkele weken later hakte er bij hem in. Enkele uren erna begon hij te beven en kampte hij met vreselijke hoofdpijn en kortademigheid. Vijf uur lang was zijn lichaamstemperatuur hoger dan 38 graden. Hij vergeleek de symptomen met die van het coronavirus. “Ik ben wellicht een alleenstaand geval, maar aangezien dit vaccin op het punt staat om goedgekeurd te worden, moeten mensen weten dat de bijwerkingen zwaar kunnen zijn, zeker na de tweede injectie”, legt hij uit.

Minderheid van mensen

Ook enkele proefpersonen van het Pfizer-onderzoek ervaarden gelijkaardige bijwerkingen. Het Amerikaanse farmabedrijf bevestigde dat milde tot matige koorts een bijwerking kan zijn bij een minderheid van de mensen. Die zou echter steeds vrij snel verdwijnen.