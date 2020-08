Bedrijf dat coronavaccin voor België maakt, draait niet op voor eventuele bijwerkingen

Ons land is in een deal gestapt met het Britse farmabedrijf AstraZeneca dat aan een coronavaccin werkt. Daardoor zullen we sowieso kunnen rekenen op miljoenen doses, al mogen we hopen dat er geen schadelijke bijwerkingen aan vasthangen…

Farmabedrijf AstraZeneca ontwikkelt momenteel een vaccin tegen het coronavirus aan de universiteit van Oxford. De Europese Commissie heeft met hen een deal gesloten zodat, wanneer het vaccin klaar is, ook ons land toegang zal krijgen tot miljoenen doses. Ter compensatie wordt het bedrijf financieel gesteund door de Europese Unie.

Niet aansprakelijk

In de deal zit echter een clausule die het bedrijf moet beschermen tegen eventuele rechtszaken. Zo mag AstraZeneca niet aansprakelijk gesteld worden mocht het vaccin binnen enkele jaren eventuele schadelijke bijwerkingen geven. “Dit is een unieke situatie waarin wij als bedrijf gewoonweg niet het risico kunnen nemen mocht het vaccin over pakweg vier jaar bijwerkingen vertonen. In onze contracten hebben wij daarom om vrijwaring gevraagd. Voor de meeste landen is het aanvaardbaar om het risico op hun schouders te nemen omdat het in hun nationaal belang is”, vertelt vice-president van AstraZeneca Ruud Dobber aan Het Laatste Nieuws.

Gevaarlijk

In de VS gebeurt het wel vaker dat firma’s zich op deze manier indekken, maar in Europa is dat uitzonderlijk. De mogelijkheid blijft echter bestaan om het bedrijf aan te klagen, maar eventuele financiële schadeclaims worden dan afgehandeld door de overheid. Stefaan Callens, professor Gezondheidsrecht aan de KU Leuven en advocaat, heeft zijn bedenkingen daarbij. “Ik begrijp niet goed waarom de farmaceutische firma naar deze clausule grijpt. Want als zij zorgvuldig te werk gaat bij het ontwikkelen van haar vaccin en alle veiligheidsstappen doorloopt, dan hoeft ze in principe geen schrik te hebben van schadeclaims. Dat de overheden akkoord gaan met zo’n clausule houdt bovendien een gevaar in. Onbewust kan het ertoe leiden dat een firma de standaarden laat zakken of risico’s neemt die ze anders niet zou durven te nemen”, klinkt het in dezelfde krant.