“Tegen maart 2021 hebben we een veilig vaccin tegen het coronavirus”

Als alles goed gaat, zouden we volgend jaar in maart een “veilig, werkzaam en kwaliteitsvol” vaccin tegen Covid-19 kunnen hebben. Dat verklaarde FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout aan Het Journaal.

De hele wereld is naarstig op zoek naar een werkend vaccin tegen het coronavirus. Zolang dat er niet is, blijft het riskant om alle coronamaatregelen los te laten. Normaal gezien duurt de ontwikkeling van een nieuw vaccin zeven jaar of langer, maar omdat de testfasen van de kandidaat-vaccins parallel kunnen worden uitgevoerd in plaats van na elkaar, kan dat nu een stuk sneller.

Dringende nood

FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout verwacht dat we eind maart 2021 een werkend vaccin hebben. “We verwachten op basis van de gegevens die we vandaag hebben, tegen eind maart volgend jaar te kunnen beschikken over een veilig, werkzaam en kwaliteitsvol Covid-19-vaccin. Bij de klassieke ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins moet iedere fase afgesloten zijn voor er een nieuwe fase gestart kan worden. Dat is nu anders, gezien de pandemie en de dringende nood. Nu kunnen de verschillende ontwikkelingsfasen parallel gestart worden en bovendien is er ook nog een expertenteam om advies te geven wanneer er obstakels opduiken”, vertelde ze aan Het Journaal.

Dezelfde kwaliteitseisen als bij andere vaccins

Heel wat mensen hebben hun bedenkingen bij een vaccin dat snel ontwikkeld wordt. Zo vreest men voor mogelijke gevaarlijke bijwerkingen binnen x-aantal jaren omdat het vaccin te weinig of niet lang genoeg getest werd. Eeckhout verzekert dat we daar geen schrik voor moeten hebben. “Er is geen enkele soepelheid toegestaan, niet voor de evaluatie van de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid. Die eisen blijven zeker dezelfde, het is gewoon een andere aanpak van het proces”, klinkt het.