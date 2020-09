‘Eveline’ van BV-leaks deed zich voor als DIT aantrekkelijke model (foto)

Joe-presentator Born Crain werd net als Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire aangesproken door ene Eveline. Hij trapte echter niet in de val, maar onthult nu wiens foto’s gebruikt werden door het nepprofiel.

Enkele weken gelend stormde het in BV-land omdat er naaktbeelden van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire rondgingen op social media. Ze werden alle drie in de val gelokt door een vals profiel dat zich voordeed als ene Eveline.

Grappig en intelligent

Volgens Born Crain gebruikte het nepprofiel foto’s van het Australische model Erin Mia James. “Eerlijk, ik was gecharmeerd toen ze contact met mij zocht. Hoe zou je zelf zijn? Bovendien waren haar berichtjes, geschreven in het Nederlands, grappig en intelligent verwoord. De eerste drie of vier heb ik beantwoord. Dat had wel iets spannends. Maar toen ze bleef aandringen dat ik een foto van mijn ‘kontje’ zou sturen, rook ik onraad”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Alarmbel

De 40-jarige dj en presentator zag dat het account van Eveline ook gevolgd werd door Sean Dhondt en Peter Van de Veire. “Toen ik ‘Eve’ vond, zag ik dat ze ook gevolgd werd door Sean Dhondt en Peter Van de Veire. En dat zij haar ook berichtjes stuurden. Toen ging er in mijn hoofd pas echt een alarmbel af. Bij ons volgende contact heb ik een einde gemaakt aan de conversatie. ‘Het was fijn om u te leren kennen’, schreef ik. ‘En als ik er ooit behoefte aan heb, zal ik u zeker nog eens contacteren.’ Ze gaf daar overigens nog een zeer grappig antwoord op”, klinkt het.

Dezelfde vrouw

Born denkt dat de persoon achter het vals profiel over heel wat expliciete beelden beschikt van het Australische model Erin Mia James. “Want ik herinner mij vooral een filmpje waarin ze zichzelf bevredigt. Ik heb het er met enkele radiocollega’s over gehad en we hebben elkaar de foto’s van ‘Eve’ laten zien. Zij waren benaderd door dezelfde vrouw, Erin Mia James alias Eve, en de foto’s en filmpjes waren dezelfde. Net als haar specifieke verzoekjes”, besluit hij.