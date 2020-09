Relatietherapeute over BV-leaks: “Een partner zal zich altijd bedrogen voelen als dit uitkomt”

Onlangs was het land in de ban van enkele expliciete beelden van drie bekende Vlamingen. Waarom maken mensen eigenlijk dergelijke foto’s van zichzelf? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor hun relatie als het uitkomt? Relatietherapeute Sybille Vanweehaeghe schept duidelijkheid.

Het was niet de aangenaamste september van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire, maar intussen is de mediastorm rond hun gelekte foto’s gaan liggen en gaat het leven voort.

Spannend spel

Ze zijn echter lang niet de enigen die zich tot dergelijke praktijken laten verleiden. ‘Blind Getrouwd’-relatietherapeute Sybille Vanweehaeghe legt in Dag Allemaal uit waarom mensen zoiets doen. “Ik krijg regelmatig te maken met dit soort verhalen. Dikwijls is het gelinkt aan een vorm van seksverslaving, die toch wel een enorme vertrouwensbreuk veroorzaakt. De ‘dader’ ziet er nochtans dikwijls weinig graten in. Het gaat hen om een spel, een spannend spel zelfs. Het veroveren. Hoe krijg ik iemand anders zo ver dat die me ook iets stuurt? Met liefde of een relatie heeft het niets te maken, meer met de uitdaging om daar altijd net iets verder in te gaan. Je kan het redelijk ongestoord doen ook, wanneer de partner gaan slapen is bijvoorbeeld. Pas wanneer het uitkomt, komt dikwijls het besef: ‘Dit moet nu echt gaan stoppen’”, legt ze uit.

Verwerken

Vraag is of zoiets ook onder de noemer ‘overspel’ valt. “Die inschatting hangt van het koppel in kwestie af. Het gebeurt natuurlijk allemaal in het geheim, hé. Meestal is er toch voldoende schuldbesef, hoor. Omdat hij of zij vrij snel merkt dat de relatie hierdoor op springen staat. Hoe je het ook draait of keert, een partner zal zich altijd bedrogen voelen als dit uitkomt. Voor de partner is dat allesbehalve evident om te verwerken. Daar gaat sowieso veel tijd over, ’t kan soms een jaar tot twee jaar duren voordat het vertrouwen hersteld is”, klinkt het.

Belang van transparantie

Ze legt uit dat transparantie kan helpen bij het herstelproces. “Af en toe banale foto’s sturen naar elkaar is geen slecht idee. Om te tonen: ‘Ik zit nu op m’n werk.’ ‘Ik vertrek nu naar huis.’ ‘Ik sta in de file en zal wat later zijn.’ Of elkaars gsm laten inkijken. Dat zal pijnlijk zijn, maar het helpt wel. En kom, als je niets te verbergen hebt, waarom zou je die gsm dan niet even bij je partner laten?”, besluit ze.