Joe-presentator vermoedt dat ‘Eveline’ ook hem in de val probeerde te lokken

Born Crain, die als dj en presentator werkt bij radiozender Joe, denkt dat de vrouw die Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt beetnam ook van hem naaktfoto’s probeerde te ontfutselen. “Ze stuurde meteen foto’s van zichzelf in lingerie”, klinkt het.

Het onderzoek naar de persoon die naaktfoto’s van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt openbaar maakte, is volop aan de gang. Intussen heeft Joe-presentator Born Crain een sterk vermoeden dat dezelfde vrouw, die zich ‘Eveline’ noemde bij de drie bekende Vlamingen, ook hem in de val probeerde te lokken.

Gevraagd om foto door te sturen

Rond Kerstmis 2019 kreeg de 40-jarige Joe-dj plots een privébericht op Instagram van een zekere ‘Eve’. Ze stuurde hem ongevraagd een foto in lingerie en later nog een explicietere video. “Ze wilde dat ik een foto van mijzelf terugstuurde. Het was er helemaal over. Ik ben nog even met haar in gesprek gegaan: of ze dat bij iedereen deed?”, lezen we in Het Nieuwsblad. Born toonde de beelden meteen aan zijn vrouw en blokkeerde Eve. Hij ging dus niet in op het aanbod. “Ik ben perfect gelukkig thuis”, klinkt het.

Dezelfde vrouw

Toen onlangs de commotie rond de naaktfoto’s van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt losbarstte, maakte Born meteen een link met zijn eigen ervaring. Een collega-radiopresentator had overigens hetzelfde meegemaakt en toen ze de foto van de vrouw bekeken, zagen ze dat het om dezelfde persoon ging. “Hij toonde mij die beelden, en ik herkende ze toen onmiddellijk. Ik was die foto’s tot voor kort eigenlijk al vergeten. Tot eerder deze maand het verhaal losbarstte. Ik had het erover met die collega, en we dachten allebei: dat was diezelfde vrouw”, besluit hij.