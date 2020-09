Sean Dhondt reageert op gelekte naaktfoto’s: “Ik zie hier enorm van af”

Na Stan Van Samang en Peter Van de Veire heeft nu ook Sean Dhondt voor het eerst gereageerd op de naaktbeelden die circuleren op sociale media. “Ik wens het niemand toe om op deze manier publiekelijk vernederd te worden”, klinkt het.

In de afgelopen week doken er op sociale media verschillende naaktfoto’s op van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. Donderdagavond liet Stan Van Samang weten dat hij daarom een klacht indient tegen onbekenden, vrijdagmorgen reageerde Peter Van de Veire met een krachtig statement op het lek, en nu heeft ook ‘The Voice Kids’-coach en Qmusic-presentator Sean Dhondt van zich laten horen.

Enorme impact

De 36-jarige zanger vertelde op Qmusic dat hij door een hel gaat en dat hij hoopt dat dit zo snel mogelijk stopt, voor alle betrokkenen en voor iedereen die gelijkaardige feiten ooit zou meemaken.

“Ik ga daar niet over liegen, de impact op mezelf en mijn dichte omgeving, de mensen die ik het allerliefste zie, is enorm. Gigantisch zelfs. De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend. Met als gevolg een hallucinant sneeuwbaleffect, in gang gezet door iemand die het nodig vond om privébeelden kwaadwillig te verspreiden.”

“Ja, ik heb die beelden zelf gemaakt, in mijn privésfeer. Maar het was uiteraard niet de bedoeling dat die beelden ongevraagd zouden rondgaan. Want zo kwamen ze ook terecht bij mensen die, tegen hun wil, die beelden te zien hebben gekregen. En ontstonden er plots de wildste verhalen. Daarom is het zo belangrijk dat dit stopt.”

Opvangnet

“Ik wens het niemand toe om op deze manier publiekelijk vernederd te worden. En natuurlijk zie je daar enorm van af. Maar, ik heb tegelijkertijd ook heel hard beseft dat een opvangnet op zo’n momenten heel belangrijk is. Zowel familie, vrienden, collega’s hier bij Q en bij VTM en ver daarbuiten. Ik kan me heel goed inbeelden dat mensen die geen dergelijk, warm opvangnet rondom zich hebben of jonge mensen, die minder weerbaar zijn, er daardoor echt onderdoor gaan. En daarom vind ik het nogmaals nodig om er nu iets over te zeggen. Want wat mij nu overkomen is, kan misschien wel andere mensen helpen.”

Verwerken

“Dus voor iedereen die hetzelfde meemaakt of meegemaakt heeft of iemand kent in dezelfde situatie, alsjeblieft: wees lief voor elkaar. Wees je bewust van de gevaren. Hoe snel iets kan gebeuren, zonder dat je daar zelf bij stilstaat. Ik ben nu, jammer genoeg, een goed voorbeeld om dat te zeggen. Doe er niet lacherig over of pest elkaar niet. Want dit is ernstig. Mensen kunnen in zo’n situatie alle hulp gebruiken.”

“Ik wil nu vooral rust om dit te verwerken voor mezelf en met de mensen rondom mij, die er het meest toe doen. Het is zo belangrijk dat dit stopt. Voor alle betrokkenen nu. En voor iedereen die het nog zou meemaken in de toekomst”, besluit hij.