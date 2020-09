Stan Van Samang dient klacht in nadat naaktfoto’s van hem opduiken: “Dit is strafbaar”

‘Een ster’-zanger Stan Van Samang dient klacht in tegen onbekenden omdat er naaktfoto’s van hem circuleren in Whatsappgroepen. Kenners benadrukken dat het verspreiden van seksueel expliciete beelden zonder toestemming van de betrokkene strafbaar is.

Sinds vorige week doen enkele naaktfoto’s van Stan Van Samang en twee andere bekende Vlamingen de ronde via Whatsappgroepen. Het is onduidelijk hoe de bal aan het rollen werd gebracht, maar ze zouden in de val zijn gelokt.

Gewetenloze daders

De 41-jarige zanger laat nu via zijn advocaat weten dat hij daarom klacht indient tegen onbekenden. Hij waarschuwt tevens iedereen, vooral jongeren, om erg voorzichtig om te springen met intieme beelden. Van Samang biedt zijn excuses aan bij zijn fans voor de commotie en hoopt dat slachtoffers van gelijkaardige feiten durven op te treden tegen de “gewetenloze daders”.

Gigantische schade

Er staan erg zware boetes op het verspreiden van seksueel expliciete beelden zonder toestemming van de betrokkene, zo verklaart advocate Christine Mussche aan VRT NWS. “Dit zijn zeer zware straffen. Het is duidelijk dat de wetgever hier zeer zwaar aan tilt. De schade voor de betrokkenen is vaak gigantisch. Mensen die beelden van zichzelf doorsturen, beseffen vaak niet hoe kwetsbaar ze zich opstellen. Maar langs de andere kant beseffen mensen die zo’n beelden verspreiden ook vaak niet hoe groot de gevolgen zijn en hoe zwaar dat bestraft wordt”, klinkt het.