Laura uit ‘Blind Getrouwd’: “Ook ik heb mensen op dezelfde manier in vertrouwen genomen”

Laura Lieckens, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Sonny, heeft op Instagram haar mening gegeven over de commotie rond de gelekte naaktfoto’s van enkele bekende Vlamingen. Ze lijkt ook aan te geven dat ze ooit zelf iets gelijkaardigs heeft meegemaakt.

Hét hoofdpunt in de media van de laatste dagen is het lek van enkele naaktfoto’s van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. Ze werden vermoedelijk misleid door iemand met een vals profiel op sociale media. Ieder heeft zo zijn mening daarover, ook Laura Lieckens, bijvoorbeeld. “Eerlijk, ik oordeelde meteen als een rechter. Maar na enkele momenten van nadenken, ben ik tot het besef gekomen dat ik helemaal het recht niet had te oordelen. Een discussie met duidelijk twee kampen is losgebroken. Een hele week lang heeft iedereen met de vinger liggen wijzen en liggen oordelen. Ja, ook ik. Ik ben de eerste die zal zeggen: ‘Iedereen mag, moet zelfs, een mening hebben.’ Maar je moet te allen tijde beseffen dat een mening niet pesten mag worden. Woorden kunnen onomkeerbare gevolgen hebben”, schrijft ze op Instagram.

Vertrouwen

De 27-jarige interieurarchitecte beseft maar al te goed dat dergelijke zaken een enorme impact kunnen hebben op de betrokkenen. Ze lijkt immers iets gelijkaardigs meegemaakt te hebben. “Ik kies geen kant omdat ik niet de persoon ben die over bepaalde privézaken moet oordelen. Ik weet wel dat ik in het verleden ook al mensen in vertrouwen genomen heb, in misschien een andere situatie, maar wel op dezelfde manier. Wie dat nu goed of slecht is in heel dit verhaal, soms moet ook helder nagedacht worden wat dit als gevolg kan hebben. Wanneer ik deze middag op het nieuws een getuigenis van een moeder hoorde waar de zoon zich van het leven ontnomen had, door dezelfde situatie, dan breekt mijn hart. En word je even helemaal stil vanbinnen”.

Harde woorden

“Ook ik krijg dagelijks met kritiek of harde woorden te maken. Woorden die me op lange termijn alleen maar sterker gemaakt hebben. Maar ook woorden die me enkele maanden geleden de tranen over mijn wangen en die van mijn familie lieten vallen. Sommige woorden en daden komen veel harder aan dan je denkt. Iets om over na te denken dus… ja ook jij”, besluit ze.