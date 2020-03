TIPS & TRENDS. Inspiratie voor je nieuwe lenteoutfit

De dagen worden langer, het zonnetje laat zich vaker zien, de narcissen staan in bloei… De lente komt eraan! Je warme sjaal en wollen truien kunnen de kast weer in en je lentegarderobe mag tevoorschijn komen. En met het nieuwe seizoen voor de deur is het natuurlijk tijd voor een aanvulling op je collectie: een nieuwe jas, hippe blouse of een zonnig shirt in vrolijke lentekleuren. Of misschien ga je wel voor een compleet nieuwe lentelook. Waar haal je de inspiratie vandaan om er deze lente stralend uit te zien?

Je kunt natuurlijk de nieuwste Vogue van kaft tot kaft lezen of je laten inspireren door stijliconen als Billie Eilish, Timothée Chalamet en David Beckham. Ook Pinterest, Instagram en fashionblogs bieden heel veel ideeën voor verrassende lenteoutfits, compleet met schoenen en accessoires. Maar misschien laat jij je liever inspireren door duurzame initiatieven in modeland zoals bijvoorbeeld Les Siztaz of organiseer je een kledingruilbeurs met vrienden en vriendinnen. Je kunt natuurlijk ook een dag op pad en leuke (vintage) boetiekjes in Brussel of in je eigen woonplaats afstruinen voor de mooiste lenteoutfits. Of maak er een gezellig weekendje weg van en bezoek het fashion weekend in Antwerpen op 4 en 5 april. Daarna ben je gegarandeerd op de hoogte van de nieuwste trends en kun je zelf je zonnige lentelook creëren en samenstellen. Comfortabel vanaf je eigen bank met je laptop op schoot of door verschillende combinaties uit te proberen in een winkel. Vergeet niet je lenteoutfit compleet te maken met vrolijke sneakers, een hippe tas of riem.

Als je het lastig vindt om zelf een nieuwe outfit bij elkaar te zoeken of elk jaar met hetzelfde thuiskomt, is een personal shopper een goed idee. Een professionele stylist is op de hoogte van de nieuwste trends, zoekt mooie outfits bij elkaar en geeft tips en eerlijk advies over de beste pasvormen en juiste kleurcombinaties. Heb je niet zoveel tijd en wil je liever helemaal de deur niet uit, dan kun je bijvoorbeeld een Zalon stylist inschakelen. Op basis van jouw stijl, persoonlijkheid en smaak stelt de stylist een complete outfit samen die je krijgt opgestuurd in een inspiratiebox. Je kunt thuis alle items op je gemak passen en gratis terugsturen als de lenteoutfit toch niet helemaal is wat je gehoopt had. Bijkomend voordeel van een persoonlijke stylist is dat je deze lente misschien in een combinatie loopt waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben maar die je wel een hoop complimenten oplevert op de paasbrunch.

Wil je een nog persoonlijkere lentelook creëren, volg dan een naaicursus en maak zelf een luchtige lentejurk. Of – om het misschien wat minder ingewikkeld te maken – verf je die fletse rok van vorig jaar in een frisse lentekleur, bijvoorbeeld met ingrediënten uit je keukenkastje. Hoeveel tijd jij er ook aan wil besteden en hoe jij je ook laat inspireren; mogelijkheden genoeg om er deze lente stralend uit te zien!