DIY. Zo verf je zelf stof met ingrediënten uit je keukenkastje

Door onze drukke jobs en een overvolle sociale agenda vergeten we het weleens, maar hobby’s zijn de ideale manier om te ontspannen. Of je nu kiest voor yoga of pottenbakken: je zinnen verzetten en je creatieve geest de vrije loop laten loont. Wil je liever niet vastzitten aan een groep of vaste lestijden, dan kan je natuurlijk gewoon bij je thuis aan de slag.

Een activiteit die je perfect vanuit je eigen woonst kan doen, is textielverven. Dat klinkt misschien een beetje kneuterig, maar de afgelopen jaren heeft de hobby sterk aan populariteit gewonnen. Het is een makkelijke manier om je oude kleding een opfrisbeurt te geven of om bijvoorbeeld je keukenhanddoeken te laten passen bij het kleurenpalet in de rest van je interieur. Het mooiste van al is wellicht dat je makkelijk zelf aan de slag kan met ingrediënten die je hoogstwaarschijnlijk al in huis hebt. Goedkoop, duurzaam en ontspannend: meer moet dat niet zijn.

Stof is de basis

Om textiel te verven, heb je uiteraard stof nodig. Tot zover niets nieuws. Maar de keuze van je stof is belangrijker dan je zou denken, want niet alle textiel is gelijk geschapen. Sommige weefsels nemen nu eenmaal beter kleur op dan andere. Vooral natuurlijke stoffen zijn geschikt om met natuurlijke ingrediënten te verven. Denk bijvoorbeeld aan wol, zijde, katoen of linnen. Kies liefst voor een lichte kleur zodat de kleurstof die je gebruikt beter tot zijn recht komt.

Een ander aandachtspuntje is de staat van de stof. Hoe vaker een stuk textiel gewassen is, hoe beter de vezels de kleur zullen opnemen. Je kan dus gerust tweedehands kleding of handdoeken gebruiken – het resultaat zal er alleen maar op vooruit gaan. Sowieso is het de bedoeling dat je je textiel net voor het verfproces grondig wast, of dat nu met de hand of in de wasmachine is: je wil met een schone lei beginnen.

Voorbereidend werk

Voor je echt met de verfstoffen aan de slag kan, moet je je stuk stof voorbereiden. Laat je textiel of garen eerst een uurtje weken in water. Vervolgens moet je het bewerken met een beitsmiddel. Dat verhoogt het absorptievermogen van het textiel. Er zijn heel wat verschillende soorten op de markt, maar een van de meest gebruikte is kaliumaluminiumsulfaat oftewel aluin. Wat de dosering betreft, ga je best uit van 15% van het gewicht van de stof. Weegt het T-shirt dat je wil verven 200 gram, dan gebruik je dus 30 gram aluin. Los de aluin op in een pot met kokend water – je stof moet volledig ondergedompeld kunnen worden in de vloeistof. Voeg het textiel toe en laat een nachtje weken voor een optimaal resultaat. Spoel de stof vervolgens uit (gebruik hiervoor handschoenen) en ga meteen over tot het verven of laat de stof drogen als je er pas later mee aan de slag wil.

Kleuren maar

Eindelijk is het zover: je kan je stuk stof nu verven. Er zijn een hele hoop verschillende manieren om dit te doen, maar als beginner houd je het best simpel. Qua verhoudingen ga je dus uit van 1 deel verfmiddel op 1 deel stof. Een kilogram wol vraagt met andere woorden om een kilo kleurstof.

Vul een kookpot met je verfmiddel en voeg voldoende water toe om ook je stof onder water te kunnen zetten. Laat dit een nachtje trekken en verhit het mengsel de dag nadien op een medium vuur. Laat een à twee uur koken. Nadat de vloeistof is afgekoeld, is het tijd om de verfstof eruit te filteren. Giet het gekleurde water opnieuw in een kookpot en dompel je textiel erin onder. Breng opnieuw aan de kook en laat je stof een uur pruttelen. Haal de stof nu uit het water, spoel uit met water (vergeet ook nu niet om handschoenen aan te doen) en laat drogen. Denk er wel aan dat je je natuurlijk gekleurde stuk stof voortaan alleen nog met de hand mag wassen, anders zal de kleur erg snel verdwijnen.

Dit is de simpelste kleurmethode voor beginners. Bevalt het textielverven je, dan kan het handig zijn om een naslagwerk aan te schaffen met ingewikkeldere methodes.

Welke ingrediënten kan je gebruiken?