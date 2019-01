Vijf makkelijke DIY’s uit wegwerpmateriaal

Het gebeurt maar al te vaak dat we dingen weggooien die, mits wat aanpassing, nog perfect bruikbaar zijn. Dat is niet alleen slecht voor je portemonnee, maar vooral voor het milieu. Met een beetje goede wil en inspiratie tover je een deel van je afval makkelijk om in leuke toevoegingen voor je interieur.

Boekenkastje

Heb je een hele stapel boeken liggen die je zat bent? Gooi ze sowieso niet weg. Breng ze bijvoorbeeld naar de kringloopwinkel, dan maak je er wellicht iemand anders blij mee. Als je zin hebt om wat te knutselen, kan je er zelfs een nachtkastje van maken. Zeker als je een grote boekenliefhebber bent, is dat een persoonlijke toevoeging voor je interieur. Lijm alle boeken aan elkaar in de gewenste vorm en verf alles in een kleur voor een rustiger geheel.

Iedereen gooit jaarlijks een hele hoop blikken weg. Tomaten, maïs, bonen, sauzen… Bijna alles kan je tegenwoordig in blik kopen. Allemaal goed en wel, maar echt ecologisch is het niet. Heb je nog nood aan kaarsenhouders? Die maak je heel eenvoudig met behulp van een blik en een boor of hamer. Let wel op voor de randjes, want die blijven scherp.

Skateplank

Elke millennial heeft wel een skaterfase meegemaakt. Wie was er immers niet in de ban van Avril Lavigne en ‘Sk8er Boy’? Als je toevallig nog een oud skateboard hebt liggen, dan is dit het ideale projectje voor jou. Schroef de wieltjes eraf, boor wat gaten en hang het skateboard aan de muur met behulp van touw. Ziet er helemaal hipster uit en zo komt dat ding toch nog van pas.

Neppe diertjes

Ingelijste kevers en andere beestjes zien er dan wel leuk uit, maar heel wat mensen zijn er principieel tegen. Je hangt uiteindelijk toch een dood beest aan je muur. Gelukkig kan je ook de gulden middenweg bewandelen. Daarmee bedoelen we: neppe dieren inlijsten. Veel kans dat je op zolder nog oud speelgoed hebt liggen. Spuit ze in een leuk kleurtje, plak ze op of in een lijst en klaar!

Geheugensteuntjes

Er zijn heel wat dingen die je kan knutselen met wijnkurken, maar deze naamplaatjes zijn makkelijk en leuk. Heb je net groenten gezaaid in je tuin? Dan is het wel zo handig om te onthouden wat waar staat. Hetzelfde geldt trouwens voor plantjes die je in je vensterbank kweekt. Prik een tandenstoker in je kurk, schrijf de naam van de plant erop en steek het als geheugensteuntje in de grond.