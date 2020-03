TIPS & TRENDS. Solidair shoppen bij Les Siztaz

Ben je op zoek naar een nieuwe outfit met een zuiver geweten? Dan ben je bij les Siztaz aan het juiste adres. Valérie Cornelis en Khadija Vertommen ontwerpen kleren die culturen samenbrengen, duurzaam zijn én kansarme kinderen helpen.

De kleurrijke kleren van Les Siztaz nemen je mee op reis naar Senegal. Op de webshop vinden mannen en vrouwen, en binnenkort ook kinderen, een gepimpte jeans, een zijden jurk of een hemd met felle print. Je koopt er ook unieke stukken uit wax of bogolan, twee Afrikaanse stoffen die tegen een stootje kunnen. Alle outfits zijn handgemaakt, in België en Senegal, en de naaisters krijgen een eerlijke prijs voor hun werk.

ADSI

Maar dat is niet het enige bijzondere aan Les Siztaz. Het Belgische kledingmerk ondersteunt de Senegalese organisatie ADSI, die wezen en arme kinderen in het Senegalese Rufisque de kans geeft om naar school te gaan. Bovendien zetten Valérie en Khadija ook in op recyclage. Heb je een broek die je nauwelijks nog draagt? In plaats van een nieuwe te kopen, klop je bij Les Siztaz aan om er een Belgisch-Senegalese touch aan te geven.

Pop-upwinkels

– 13/03 La Nuit des Créateurs

La Tricoterie in Sint-Gillis (Brussel)

– 29/03 Lupinette X Les Siztaz

Ukkel (Brussel)

-26-28/06 Couleur Café

Ossegempark

lessiztaz.com