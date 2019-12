Zwart gekleurde Joyce De Troch: “Veegpiet is voor zuurpruimen en luilakken”

Joyce De Troch heeft een foto gedeeld waarop haar gezicht in het zwart geschilderd is. Dat deed ze bij wijze van protest tegen roetpiet.

Twee weken geleden kondigde Joyce De Troch op Instagram aan dat ze op 2 december mee zou protesteren tegen roetpiet. Ze gaf toen aan dat ze de zwartepietendiscussie meer dan beu is en dat Zwarte Piet er voor haar gewoon zwart moet uitzien.

“Geen racist”

Het 45-jarige voormalige Playboy-model hield zich aan haar woord en deelde maandag een foto op Instagram waarop haar gezicht volledig zwart gemaakt is. De boodschap die ze erbij schreef, spreekt boekdelen. “Belofte maakt schuld. Na persoonlijke afdaling door onze schoorsteen blijkt inderdaad dat pikzwart het resultaat is. En nog meer respect voor zij die onze kindjes blij maken met hun zwarte make-up! Da’s verdorie best wat werk om aan te brengen. Ik concludeer tevens: veegpiet is dus voor zuurpruimen én luilakken. Neen, ik ben geen racist. Ik kom op voor onze waarden en normen”, klonk het.