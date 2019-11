Joyce De Troch mengt zich in zwartepietendiscussie: “Stop met onze kinderen in de war te brengen”

Actrice en presentatrice Joyce De Troch is het beu dat de zwartepietendiscussie elk jaar opnieuw oplaait. Zij vindt dat Zwart Piet gewoon zwart moet blijven en dat het eindeloze debat meer kwaad dan goed doet.

Niet alleen in Nederland, maar ook in ons land brengt Zwarte Piet opnieuw de gemoederen in beweging. Sommige mensen vinden de zwarte kleur racistisch en opperen voor een roetpiet waarbij het gezicht niet volledig zwart wordt gekleurd, maar voorzien wordt van zwarte vegen. Voorlopig geven enkel Leuven en Gent de voorkeur aan roetpieten, maar het debat blijft hangende.

“Waarden en normen beschermen”

Voor Joyce De Troch is de zwartepietendiscussie welletjes geweest. Het 45-jarige voormalige Playboy-model deelde op Instagram een bericht waarin ze mensen oproept om op 2 december bij wijze van protest als Zwarte Piet buiten te komen. “Iedereen zijn snoet volledig zwart op 2 december. Tegen al die zever van het belachelijke ‘roetpieten’! En durf met geen gewone veeg buiten te komen, die onnozeliteiten moeten nu maar eens ophouden! Breng onze kleine kindjes maar goed in de war met al die stomme praatjes over racisme. Wie zijn hier de kindjes? Dat heeft er nu eens niets mee te maken! Als je door een schoorsteen een speelgoedlevering doet, zie je verdorie pikpikzwart! Neen. Nog zwarter! Bescherm verdorie onze waarden en normen”, klinkt het.