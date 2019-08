Joyce De Troch ziet er op haar 45ste nog steeds hemels uit in bikini

Actrice en presentatrice Joyce De Troch telt 45 lentes, maar ze bewijst dat leeftijd slechts een getal is.

Het is intussen 22 jaar geleden dat Joyce De Troch poseerde in het naaktblad Playboy. Twee jaar later deed ze dat nog eens over. Intussen is de mama van twee een rustiger leven gaan leiden.

Kalm en gelukkig







Zo genoot ze woensdag van een relaxmomentje in het zwembad. “Vandaag eens geen te doen-lijst maar een te zijn-lijst: kalm, gelukkig, 45, dankbaar, genietend”, schrijft ze op Instagram naast een foto waarop ze nog steeds adembenemend mooi oogt in bikini.