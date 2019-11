Jelle Cleymans verwelkomt pasgeboren dochtertje van zus Clara op heel mooie manier

Acteur en zanger Jelle Cleymans (34) heeft een ontzettend mooi tekstje geschreven voor het pasgeboren tweede kindje van zijn zus Clara Cleymans.

Dinsdagnamiddag raakte bekend dat Clara Cleymans (30) bevallen is van haar tweede dochtertje, Romy. Enkele uren later deelde nonkel Jelle een prachtig tekstje voor haar op Instagram. “Liefste Romy, vers nichtje van mij, wees welkom onder ons! “Ons” is een familie van muzikanten, acteurs, grappenmakers en sloddervossen; dat kon haast niet beter. Je bent wel beland in een wereld waar nog wat werk aan is – niet iedereen is even lief voor elkaar – maar misschien kan jij het verschil binnen een paar jaar wel maken. Ik heb daar een goed oog in.”

Luisterend oor

“Je gaat hier zo ongelofelijk veel plezier beleven! Maar je gaat ooit ook ongetwijfeld diep verdriet ervaren. Dat hoort erbij. Als dat gebeurt, weet dan dat ik er altijd voor je zal zijn. En al hadden m’n schouders wat breder kunnen zijn; voor kleine meisjes is er plaats genoeg om er op uit te komen huilen. Bij me thuis zal er altijd lekkere kamillethee met honing op je staan wachten. En een luisterend oor. En een poging tot wijze raad; die jij dan vooral lekker rebels moet negeren. Nu al hopeloos weg van je, en dat blijft immer zo. Dikke kus, de nonkel. PS: geef een dikke kus aan jouw warme, toegewijde en oogverblindende mama. De beste zus van de wereld. En aan jouw papa. Een betere gids in het leven ga je niet vinden”, klinkt het.