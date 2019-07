Clara Cleymans woedend: “Plots greep hij naar mijn achterwerk”

Actrice Clara Cleymans krijgt regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag. Onlangs nog werd ze betast door iemand die met haar op de foto wilde.

Clara Cleymans is in blijde verwachting van haar tweede kindje. De mama van Jeanne (bijna 3) is opgelucht dat er niet meer dan drie jaar verschil zal zijn tussen haar twee kindjes. “Zowel mijn eerste als mijn tweede zwangerschap is er gekomen zonder er echt mee bezig te zijn. Het leuke is dat het zo toch een beetje als een verrassing komt. Als actrice is de timing sowieso nooit perfect. Ik heb een mooie rol in een serie moeten afzeggen omdat ik zwanger ben, maar Jo en ik zijn wel blij dat er tussen onze kindjes nu niet meer dan drie jaar verschil zal zijn. Dat is ongeveer wat ik met Jelle scheel en wij hebben altijd veel aan elkaar gehad. Ik ben nu vier maanden ver, dus de baby wordt verwacht eind november. Jeanne is trouwens heel blij. Ze spreekt vaak over ‘het baby’tje dat slaapt in mijn buik’. Soms brengt ze ook een tutje naar mijn navel en geeft ze mijn buik kusjes”, vertelt ze in Story.

Op de schoot voor foto







De 30-jarige actrice, die onder meer Sarah vertolkt in de musical ’40-’45, kreeg al een paar keer te maken met grensoverschrijdend gedrag. “Geen zaken die juridisch gezien bestraft moeten worden, maar wel ongepast gedrag: audities waarbij je uit de kleren moet, naaktscènes waarbij plots de pers is uitgenodigd, of een hand op mijn achterwerk tijdens een fotoshoot… De morele grens wordt vaak overschreden. Vroeger zei ik daar nooit iets over, nu probeer ik duidelijk te maken waar de grens ligt.”

“Onlangs ben ik nog heel kwaad geworden op een man die vroeg om op zijn schoot te komen zitten voor een foto. Dat vond ik op zich al geen leuk verzoek, maar toen hij ook naar mijn achterwerk greep, heb ik gezegd dat ik op deze manier niet met hem op de foto wilde. Ik ben heel blij dat ik dat eindelijk durfde!”, klinkt het.

Kleine dingen

De roodharige actrice steunt de #MeToo-beweging, al vindt ze het moeilijk om te bepalen waar de lijn getrokken moet worden. “Het stoort me wel dat er vooral op de showbizz­- en sportwereld wordt gefocust, terwijl het overal gebeurt waar mannen baas zijn. Ik vind het ook jammer dat het plots leek alsof iedereen aangerand was, en mannen niets goed meer konden doen. Anderzijds is het nuttig dat het ook over die kleine dingen gaat. Je moet het als vrouw tegen een man kunnen zeggen wanneer zijn opmerking ongepast is”, aldus Clara.