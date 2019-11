Clara Cleymans bevallen van tweede kindje

Actrice Clara Cleymans heeft haar tweede dochtertje op de wereld gezet. Het meisje luistert naar de naam Romy.

Heuglijk nieuws voor Clara Cleymans (30) en haar echtgenoot Jo Mahieu (46). De twee zijn de trotse ouders geworden van hun tweede dochtertje, Romy Mahieu. Dat kondigde Jo dinsdagnamiddag aan op zijn Instagram. “Jeanne heeft er een kameraadje bij, Romy Mahieu! Lang leve de meisjes!”, klinkt het.

Niet gepland

De ‘De Ridder’-actrice is sinds 2014 getrouwd met de Belgische muzikant. In 2016 mochten ze hun eerste dochtertje verwelkomen, Jeanne. In juni van dit jaar kondigde Clara aan dat ze zwanger was van een tweede kindje, al was dat niet echt gepland. “Je kan niet plannen wanneer je zwanger wordt, hé. Zowel mijn eerste als mijn tweede zwangerschap is er gekomen zonder er echt mee bezig te zijn. Het leuke is dat het zo toch een beetje als een verrassing komt. Als actrice is de timing sowieso nooit perfect. Ik heb een mooie rol in een serie moeten afzeggen omdat ik zwanger ben, maar Jo en ik zijn wel blij dat er tussen onze kindjes nu niet meer dan drie jaar verschil zal zijn. Dat is ongeveer wat ik met Jelle scheel en wij hebben altijd veel aan elkaar gehad”, vertelde ze destijds in Story.