Tinne Oltmans over haar bikinifoto: “Nee, ik ben absoluut NIET zwanger”

De Vlaamse actrice en zangeres Tinne Oltmans kreeg op Instagram de vreemde vraag of ze zwanger is. Ze maakte meteen duidelijk dat dat niet het geval is.

‘Ghost Rockers’-actrice Tinne Oltmans geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Aruba. De 26-jarige actrice, die volgend jaar de hoofdrol speelt in de Vlaamse versie van de ABBA-hitmusical ‘Mamma Mia’, plaatste enkele bikinikiekjes van zichzelf tussen de flamingo’s op Instagram.

Sarcasme







Een volger vroeg haar of ze zwanger is, hoewel er afgaande op de foto totaal geen reden toe is om dat te vermoeden. “Bedankt voor het compliment”, reageerde ze eerst sarcastisch. “Geen probleem”, antwoordde de volger. Waarop Tinne duidelijkheid schepte: “Dit is sarcasme omdat je me dik noemde. Ik ben absoluut niet zwanger”, schreef ze.