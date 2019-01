Tinne Oltmans krijgt hoofdrol in Vlaamse ‘Mamma Mia!’

Ann Van den Broeck en Tinne Oltmans zullen de hoofdrollen vertolken in de Vlaamse versie van de ABBA-hitmusical ‘Mamma Mia!’. In 2020 zal de musical te zien zijn in Hasselt en Antwerpen. De regie is in handen van Stany Crets.

Ann Van den Broeck zal Donna spelen – in de filmversie de rol van Meryl Streep – en Tinne Oltmans neemt Sophie voor haar rekening – de rol van Amanda Seyfried in de film.







Van den Broeck heeft al tientallen (hoofd)rollen gespeeld in musicals als ‘Peter Pan’, ‘Beauty and the Beast’, ‘Assepoester’ en ‘Evita’.

Oltmans dankt haar bekendheid vooral aan de Studio 100-jeugdserie ‘Ghost Rockers’, maar deed ook al musicalervaring op in ‘Doornroosje’ en ‘Zoo of Life’, het spektakel naar aanleiding van 175 jaar Zoo Antwerpen.

60 miljoen bezoekers

‘Mamma Mia!’ bestaat al sinds 1999, toen de musical in wereldpremière ging in Londen. De show loopt daar nog steeds en gaat ook in verschillende versies de wereld rond, wat in totaal al 60 miljoen bezoekers opleverde. In 2008 volgde een succesvolle verfilming en dit jaar wordt daarvan de sequel ‘Mamma Mia! Here we go again’ verwacht.

‘Mamma Mia!’ combineert de grootste hits van de legendarische Zweedse popgroep ABBA met een humoristisch liefdesverhaal over alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie, die op het punt staat om te trouwen en graag wil ontdekken wie haar vader is.