Tinne Oltmans: “Ik ga regelmatig naar de psycholoog”

De Vlaamse actrice en zangeres Tinne Oltmans heeft in het verleden nog samengewerkt met Désirée Viola. Dat ze onlangs uit het leven stapte, kwam dan ook hard aan bij Tinne. Ze benadrukt het belang van voldoende rust tussen het drukke leven door.

Niet de ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey, maar wél die van Tinne Oltmans wordt momenteel grijsgedraaid in zowat alle winkelcentra van het land. De 26-jarige actrice met een gouden stem is alomtegenwoordig, en niet alleen in winkelcentra, maar eveneens in musicals, zoals ‘Er Was Eens’ en ‘ZOO of life’. Daarnaast toont ze volgend jaar haar komische kant in het VTM-sketchprogramma ‘Grensoverschrijdend’ en op 23 december schittert ze in de Lotto Arena met ‘The Christmas Show’. Kortom: genoeg hooi op haar vork.







Dat is volgens haar tegelijkertijd een zegen en een vloek, want soms kan overdaad schaden. “Ik werk heel graag, maar je moet momenten van rust inlassen, anders kan je na een tijd niet meer helder nadenken. Dus luister ik echt naar mijn lichaam. Ik ga veel sporten, want dat geeft me een energieboost, en ik eet gezond. Jezelf goed verzorgen is belangrijk. Als je voelt dat het wat te veel wordt, moet je echt gas terugnemen”, vertelt ze in Story.

Overmatig gestresseerd

Onlangs stapte Désirée Viola uit het leven. Net als Tinne groeide ze op bij Studio 100. Het vreselijke nieuws sloeg ook bij haar in als een bom. “Ik was daar helemaal niet goed van en ik had het ook totaal niet zien aankomen. Désirée en ik hebben nog samen in Plopsaland De Panne en op Sintshows gestaan. Ze was zo’n lieve en warme vrouw… Ik kan het amper vatten”, klinkt het.

Tinne benadrukt dat de huidige generatie heel ambitieus is, maar daarom extra hard moet opletten om niet in overdrive te gaan. “Onze generatie is nu eenmaal heel ambitieus. Dat merk ik voortdurend in mijn omgeving. We willen heel veel en steeds meer. Op één avond niet één event bijwonen, maar drie. Is dat nodig? Daardoor raak je alleen maar overmatig gestresseerd. En dat is mij ook al overkomen, ja. Sindsdien ga ik regelmatig naar de psycholoog. Door daar openlijk voor uit te komen, hoop ik ook andere mensen te helpen, want zo zetten ze die stap zelf misschien ook gemakkelijker”, besluit ze.