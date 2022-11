Reactie van Lukaku op penaltysave van Courtois gaat de wereld rond: «Deze vechtlust hebben we nodig!» (video)

Romelu Lukaku zag gisteren vanop de tribune hoe Canada een penalty miste tegen de Rode Duivels. Zijn vurige reactie wordt hartig onthaald door fans van over de hele wereld.

Gisteren wonnen de Rode Duivels hun openingswedstrijd op het WK in Qatar met 1-0 tegen Canada. Romelu Lukaku kon omwille van een hamstringblessure (nog) niet meedoen, maar volgde de wedstrijd uiteraard vanop de eerste rij. Zo zag hij dat er in de 9de minuut een penalty gefloten werd voor Canada, al wist Courtois die te pakken. Op videobeelden is te zien hoe Lukaku dat spannende moment beleefde. Hij springt recht van blijdschap en toont zijn gebalde vuist aan zijn ploegmakkers.

Echte aanvoerder

De video werd inmiddels al meer dan 400.000 keer bekeken. In de reacties kan zijn gretigheid op heel wat enthousiasme rekenen. «Opnieuw een wake-upcall. Dat hij maar snel terugkomt», «Deze vechtlust had ik graag gezien bij de Duivels op het veld», «We missen de echte aanvoerder van de ploeg heel hard», en «Stel hem samen met De Ketelaere op om vuur in de ploeg te krijgen», klinkt het onder meer.