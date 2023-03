Raphaël uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft het moeilijk: «Hij is over zijn toeren»

Ongeziene taferelen in ‘Boer zkt Vrouw’, waar Raphaël twee van de drie overgebleven dames in een emotionele opwelling zag vertrekken. Ze konden immers niet om met het feit dat al zijn aandacht naar Jasha ging en zijn keuze al gemaakt leek te zijn.

Interview afgezegd

Nu, enkele maanden na de opnames, komt de situatie opnieuw hard binnen bij de 26-jarige hoefsmid. Normaal gezien zou hij in Dag Allemaal terugblikken op het schouwspel, maar hij zei het interview last minute af. «Raphaël is over zijn toeren en heeft wat tijd nodig voor zichzelf», klinkt het bij VTM.

Teleurstelling

Presentatrice Dina Tersago is dan weer wél bereid om duidelijkheid te verschaffen. «Raphaël had iets anders verwacht van zijn deelname. Hij keek er zo hard naar uit en verlangde oprecht naar een relatie. Het overkwam hem al vaak dat hij de beste vriend werd van een meisje, maar het kwam nooit tot een relatie. De teleurstelling is dus heel groot dat het zo snel fout is gelopen met Jolyn en Katrijn», vertelt ze in het weekblad.

Kritiek

Neem daarbij dat Raphaël op sociale media behoorlijk wat kritiek te verduren kreeg. Zo vonden sommige kijkers dat hij de dames te snel terechtwees omdat ze hem niet genoeg aandacht gaven. «Over zulke commentaren heb je geen enkele controle, dat maakt het er zeker niet makkelijker op», aldus Dina, die dergelijke wending nooit eerder meemaakte in het datingprogramma. «In het verleden gebeurde het wel vaker dat een kandidaat wilde opstappen, maar nooit dat meerdere vrouwen tegelijk hun boeltje pakten. Ik betreur wat er is gebeurd, vooral voor Raphaël dan», besluit ze.