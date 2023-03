Dina Tersago ontdaan over drama in ‘Boer zkt Vrouw’: «Nog nooit meegemaakt!»

Drama bij Raphaël in ‘Boer zkt Vrouw’! Twee van de drie dames zijn vroegtijdig naar huis gegaan. Oorzaak? Jaloezie en ruzie, die niet uitgepraat kon worden. «Jammer, want dit had niet zo moeten lopen», zucht Dina Tersago.

Geen 10 voor sfeer en gezelligheid ten huize Raphaël. Er waren nog drie dames in de running om het hart van hoefsmid Raphaël (26) te veroveren, maar Katrijn en Jolyn ergerden zich steeds meer aan het feit dat Jasha alle aandacht van Raphaël opeiste. Druppel die de emmer deed overlopen was het feit dat Jasha met Raphaël de nacht - al pratend - had doorgebracht in zijn caravan.

Geen tweede kans

Een gesprek tussen hun vieren, met presentatrice Dina Tersago als moderator, bracht geen zoden aan de dijk. Jolyn gaf aan dat ze naar huis wilde, Katrijn wilde het nog een kans geven, maar Raphaël besloot om enkel en alleen Jasha nog in het spel te houden. «Hij heeft nu in mijn ogen de gemakkelijke weg gekozen. En voor haar gekozen terwijl ik geen minuut de kans heb gehad om met hem een babbeltje te doen. Ik ben echt kwaad op hem», snikte Katrijn achteraf voor de camera.

Boos en emotioneel

Voor presentatrice Dina Tersago was dergelijk scenario ook een primeur. «In het verleden zijn er nog weleens meisjes vertrokken, maar dat de gemoederen zo plots zó hoog opliepen, heb ik in die vijftien seizoenen nog nooit meegemaakt. Ik was vooral verbaasd over de miscommunicatie, want volgens mij begrepen alle partijen elkaar verkeerd. Ze hadden allemaal hun eigen verhaal gecreëerd en konden de situatie niet meer relativeren. Dat is jammer, want dit had niet zo moeten lopen. ‘Laten we het beleefd houden en dit als volwassenen oplossen’, vroeg ik, maar ze waren allemaal zo boos en emotioneel... Ik hoopte nog dat ze met elkaar wilden praten en zich verder wilden smijten voor de liefde, maar dat bleek heel moeilijk», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.