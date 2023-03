Raphaël uit ‘Boer zkt Vrouw’ geeft meer details over caravanmoment met Jasha: «We hadden daar allebei nood aan»

De emoties laaien hoog op ten huize boer Raphaël, maar wat is er precies gebeurd in de caravan? Wel, daar vertelt hij nu wat meer over.

Ze zijn nog met z’n drietjes, de dames die in Raphaël wel hun prins op het witte paard zien. In de laatste aflevering begon de jaloezie parten te spelen toen Raphaël een uitvoerig gesprek met Jasha had voor de ogen van Katrijn en Jolyn. Laatstgenoemde mocht dan wel met hem op 24-uursdate, maar ‘s avonds betrapte ze hem met Jasha in de caravan.

Knuffelen

In TV Familie geeft de 26-jarige hoefsmid uit Gooik meer uitleg over het ‘incident’. «Vlak voor ze ging slapen, bleek Jasha haar gsm te zijn vergeten in de bar. Ze is me toen de sleutel komen vragen, omdat ik de enige ben die er één heeft. Ik kon erin komen dat ze haar gsm echt nodig had, want het is altijd fijn om het thuisfront even te bellen. Toen Jasha de sleutel kwam halen, zijn we aan de praat geraakt. We hadden daar allebei nood aan. Jasha had de jaloezie ook opgemerkt en we voelden beiden dat dat een issue aan het worden was. Daar hebben we dan wat over gebabbeld. Maar ook over koetjes en kalfjes», vertelt hij.

Volgens hem is het daar bij gebleven. «Er is daar in de caravan ook totaal niets gebeurd. We hebben gewoon wat gebabbeld en elkaar een knuffel gegeven...», klinkt het.

Stiekem in het oog houden

Jolyn stond erbij en keer ernaar - maar liefst 40 minuten lang - zonder dat Raphaël en Jasha dat wisten. «En dat vind ik zó spijtig. In plaats van daar 40 minuten te staan, had ze mij toch gewoon kunnen zeggen dat er een probleem was. Klop dan toch op de deur en vertel me waarmee je zit zodat we het kunnen uitklaren! Maar ze is dus stiekem blijven kijken naar ons gesprek. Omdat ze naar eigen zeggen iets wilde weten en met haar eigen ogen wilde zien», zucht hij.

Oorlogsveld

Het belooft dus spannend te worden en dat ontkent Raphaël niet. Integendeel... «Veel kan ik daarover nog niet verklappen, natuurlijk. Al zal het wel helemaal ontploffen. Dat kan ik niet ontkennen, want dat heb je al gezien in die vooruitblik. Ja, het wordt nog heel heftig. Diezelfde avond loopt het helemaal uit de hand. De jaloezie neemt serieus de bovenhand en mijn manege werd plots een oorlogsveld. Wat ik nog altijd enorm spijtig vind. Ik denk dat we allemaal volwassen genoeg zijn om dingen te kunnen plaatsen», besluit hij.