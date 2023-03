Cathy uit ‘Boer zkt Vrouw’ over hoe ze in elkaar zit: «Er zijn veel mannen die daar op afknappen»

In ‘Boer zkt Vrouw’ hoopt Cathy de liefde te vinden bij één van de vier overblijvers. In een interview praat ze eerlijk over haar vorige relatie die op een pijnlijk manier is stukgelopen. «De eerste maanden na de breuk leek het alsof ik mijn hart uit mijn borstkas kon rukken en ik het echt zag bloeden, zoveel pijn deed het», klinkt het.

Cathy Vancauwenbergh telt 37 lentes en heeft een relatie van zes jaar achter de rug. De sympathieke brunette, die een boerenspeeltuin uitbaat in Sint-Joris-Winge, heeft daar zwaar van afgezien, maar kijkt met goede moed vooruit. «De eerste maanden na de breuk leek het alsof ik mijn hart uit mijn borstkas kon rukken en ik het echt zag bloeden, zoveel pijn deed het. Als je zo lang samen bent, denk je dat het voor altijd is, hé. En dan zie je plots je toekomst als een kaartenhuisje ineenzakken. Dat kwam echt binnen. Ik heb een paar maanden afgezien en pijn gehad, maar toen heb ik de knop omgedraaid», zucht ze in Dag Allemaal.

Diep gekwetst

Met Björn, Kenny, Kristof of Dries treft ze mogelijk haar prins op het witte paard, al vragen sommigen zich af waarom zo’n knappe, goedlachse vrouw een programma nodig heeft om de liefde te vinden. «Dan zal ik dat eens uitleggen. Nadat mijn vorige relatie stukliep, waren er af en toe wel mannen geïnteresseerd. Ik was echter nog te diep gekwetst, en heb nogal wat tijd nodig gehad om mezelf weer open te stellen voor de liefde. En misschien ben ik wel complexer om mee samen te leven dan je op het eerste gezicht zou denken», klinkt het.

Keihard werken

Ze legt uit dat ze een kantje heeft waar vele mannen - onder wie haar ex - moeite mee hebben. «De eerste indruk die mensen vaak van mij hebben is dat ik vlot, sociaal, lief en makkelijk in de omgang ben. Tegelijk heb ik geen evidente job. De boerenspeeltuin is heel fijn om te doen, maar ik werk echt keihard. Er zijn toch wel wat mannen die daar - ook in deze tijden - op afknappen. Dat was trouwens een van de redenen waarom mijn vorige relatie fout is gelopen. Hij zei tegen mij: ‘Ik zie je graag, maar dat leven tegen driehonderd per uur en elk weekend en elke schoolvakantie werken, dat wil ik er niet bij nemen», besluit ze.