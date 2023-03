Kevin uit ‘Boer zkt Vrouw’ over één van de deelneemsters: «Ik kreeg het toen onmiddellijk warm»

Het was even slikken toen boer Kevin te horen kreeg dat er ‘slechts’ zes vrouwen interesse toonden in hem. En tot overmaat van ramp vertrok Aline al vrij snel uit eigen beweging. De 28-jarige witloof- en frambozenboer bekeek het echter van de positieve kant. «Ik was eerst wat teleurgesteld, anderzijds moest ik zo minder dames afwijzen. Ik voelde wél met iedereen een klik, én ze waren enthousiast. Dus ja, beter zes vrouwen leren kennen dan twintig waarvan je misschien niet weet wat je ermee moet doen», lacht hij in Dag Allemaal.

Wederzijds

Eén van de kandidates, Heidi, is tien jaar ouder dan hem. Toch viel ze meteen bij hem in de smaak. «Ik val op rijpere vrouwen, dat heb ik haar ook gezegd. Eerlijk, ik kreeg het onmiddellijk warm toen ik in Heidi’s buurt vertoefde. Ze maakte iets los in mij en ik had het gevoel dat dat wederzijds was. Ze deed dat ook fantastisch op de markt. Wat voor mij belangrijk is, want zo verdienen wij tenslotte ons geld. Niet dat ik verwacht dat een dame mij onmiddellijk elke dag zal helpen. Als ze interesse en respect toont voor onze job, ben ik al content», besluit hij.