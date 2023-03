Paris Hilton op haar 19de gedwongen om sekstape te maken: «Ik drogeerde me en ik deed het»

In haar biografie ‘Paris: The Memoir’, vertelt Paris Hilton dat ze op 19-jarige leeftijd gedwongen werd om een sekstape te maken. Haar ex Rick Salomon – toen 31 jaar – zou haar onder druk hebben gezet. «Ik zei tegen hem: 'Ik kan het niet. Het is te gênant.’»

Toch liet Paris Hilton zich uiteindelijk meeslepen door haar veel oudere vriend. «Hij zei tegen mij: ‘Als jij het niet doet, dan vind ik wel iemand anders’», schrijft de erfgename in haar boek. Ze gaat verder: «Gedumpt worden door een volwassen man omdat ik een dom kind was dat niet wist hoe ze volwassen spelletjes moest spelen... Dat was mijn grootste nachtmerrie.»

De tape opnemen voelde niet juist: «Hij had vaak gezegd dat hij zoiets eerder met andere vrouwen deed, maar ik voelde me er raar en ongemakkelijk bij.» Ze gaf dan wel toe aan Salomons druk, maar eigenlijk had ze «niet het vertrouwen dat nodig is om zo een videoband te maken».

Alcohol en drugs

Het wantrouwen bleek terecht te zijn. Nadat de tape van 37 seconden in 2004 uitlekte, smeekte Hilton Salomon om de volledige versie niet vrij te geven. «Hij zei dat hij het volste recht had om iets te verkopen dat ‘van hem’ was - iets dat veel financiële waarde had», schrijft ze. De societyster vervolgt: «Als ik voor de sekstape had gekozen, zou niet enkel hij die bezitten...»

Verder geeft Hilton in haar memoires toe dat «ze zich suf moest drinken» voor de video. Ze dronk alcohol om haar zenuwen te kalmeren. Ook zou Quaaludes – een slaapmiddel dat vroeger vaak werd gebruikt als drug – haar geholpen hebben. Het leek wel de enige manier: «Ik drogeerde me en ik deed het.»