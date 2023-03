HUH. Haalde Justin Bieber uit naar Selena Gomez op zijn verjaardagsfeestje? «Dit is wreed» (foto)

Biebers gasten keerden na het feest namelijk terug naar huis met een wel heel speciaal cadeau: een zilveren aansteker met een cowboyhoed. Het lijkt niks bijzonders, tot je het opschrift leest: «I am so grateful that I didn’t end up with that what I thought I wanted.»

Het cadeautje werd gedeeld door Alfredo Flores, die eerder al muziekvideo’s voor de Canadese zanger regisseerde.

Heel wat mensen zien in de tekst een verwijzing naar Selena Gomez, de ex-vriendin van Bieber. Bieber is getrouwd met Hailey Bieber, en zijn vrouw en Selena liggen op dit moment in de clinch met elkaar. «Justin en Hailey zijn geobsedeerd door Selena, ze zijn niet goed bij hun hoofd», klinkt het online. «Gebruik maken van je verjaardagsfeestje om je ex in een slecht daglicht te zetten, dat is unhinged. Hij is het echte probleem in dit drama.» Nog iemand anders reageerde met: «Als dit echt om Selena gaat, dan is dit gewoon heel erg wreed. Hoeveel jaren er ook gepasseerd mogen zijn, het zou mij ook echt kwetsen als een ex OP ZIJN VERJAARDAG declareert dat hij blij is dat hij niet met mij eindigde.»

Bekijk hieronder foto’s van het verjaardagsfeest